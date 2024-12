Washington khẳng định giữ vững cam kết đối với quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller trong buổi họp báo ngày 16/12 (giờ địa phương) khẳng định Washington sẽ không thay đổi cam kết vững chắc về chính sách ngoại giao và an ninh đối với nước đồng minh Hàn Quốc. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên kể cả khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị đình chỉ chức vụ sau khi dự thảo luận tội ông được Quốc hội thông qua. Đồng minh Hàn-Mỹ không chỉ là đồng minh giữa lãnh đạo song phương mà còn là đồng minh giữa Chính phủ và người dân hai nước.Ông Miller đánh giá Hàn Quốc đã cho thấy được sức phục hồi của nền dân chủ trong mấy tuần vừa qua. Đây là thành quả mà Seoul đã gặt hái được sau nhiều thập niên khó khăn, và Washington đã chứng kiến người dân Hàn Quốc tuân thủ quá trình được quy định trong Hiến pháp một cách hòa bình. Mỹ sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Quyền Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc, giống như đã hợp tác với ông Yoon trước đây.Mặt khác, điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong một buổi họp báo cũng cho biết Washington sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các sự kiện diễn ra ở Seoul, khẳng định Hàn Quốc vẫn là một đồng minh quan trọng của Mỹ.Ông Kirby đã từ chối trả lời về việc liệu ông Yoon có nên bị truy tố vì tội nổi loạn hay không, cho rằng đây là vấn đề nội bộ do Chính phủ, Quốc hội và người dân Hàn Quốc quyết định, chứ không phải Mỹ.Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đến nay vẫn chưa đưa ra lập trường nào liên quan đến vụ thiết quân luật tại Hàn Quốc. Được biết, ông Trump đã bắt đầu các hoạt động "ngoại giao thượng đỉnh" như mời phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo dự tiệc tối hay điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo đó, nhiều ý kiến lo ngại rằng Hàn Quốc có thể bị "gạt ra ngoài lề".