Tổng thống đắc cử Donald Trump khởi động ngoại giao thượng đỉnh với Trung-Nga-Triều

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo đầu tiên sau khi đắc cử được tổ chức tại nhà riêng ở bang Florida vào ngày 16/12 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã đề cập tới một loạt lãnh đạo các quốc gia mà ông sẽ xúc tiến đối thoại sau khi chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới.Trước tiên, ông Trump cho biết sẽ đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đồng thời nhấn mạnh không chỉ Ukraine mà quân đội Nga cũng đang bị hy sinh "vô số" bởi chiến tranh.Đặc biệt, ông Trump nêu bật về mối thân thiết với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và "tình anh em" với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử cũng để ngỏ khả năng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru trước khi nhậm chức.Vậy nhưng, trong khi nhắc đến tất cả các quốc gia quanh bán đảo Hàn Quốc gồm Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, ông Trump lại không hề đề cập tới "Hàn Quốc" một lần nào. Sau khi đắc cử, ông đã điện đàm trao đổi với Tổng thống Yoon Suk Yeol. Có ý kiến lo ngại việc Tổng thống đắc cử Mỹ không đề cập tới Hàn Quốc lần này cho thấy Seoul đang bị loại khỏi tầm nhìn của ông Trump về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc. Đó là bởi tại Hàn Quốc đang diễn ra vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol, điều tương tự đã xảy ra trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump, khi đó là vụ luận tội đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye.Trong một diễn biến khác, tại buổi tọa đàm do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức về chủ đề "Khủng hoảng chính trị Hàn Quốc", nhà nghiên cứu cấp cao Bruce Klingner thuộc Quỹ Di sản, một cơ quan nghiên cứu chính sách theo chủ nghĩa bảo thủ của Mỹ, nhận định có ít khả năng ông Trump sẽ hội đàm với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo.Ông Trump đã công bố về vị trí Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản vào cùng ngày và Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc hôm 5/12, nhưng vẫn chưa hề đề cập tới vị trí Đại sứ tại Hàn Quốc. Thậm chí giới ngoại giao Washington còn không hề bàn tán về ứng cử viên nào.Dư luận Mỹ đang lo ngại xen lẫn cảnh báo về khả năng gián đoạn trao đổi cấp thượng đỉnh giữa hai nước Hàn-Mỹ, cũng như khả năng Tổng thống đắc cử sẽ gây sức ép nâng mạnh khoản đóng góp của Seoul cho lực lượng quân đồn trú Mỹ, hay áp thuế quan toàn diện (Blanket tariff) 10-20% với hàng hóa Hàn Quốc.Cũng có ý kiến lo ngại trong trường hợp ông Trump tích cực xúc tiến hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo miền Bắc ngay sau khi lên nắm quyền lần hai, nỗ lực tái định hình cục diện an ninh bán đảo Hàn Quốc, thì khi đó Tổng thống đắc cử Mỹ có thể sẽ phớt lờ Hàn Quốc, đương sự trực tiếp trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên.