Washington khẳng định giữ vững cam kết đảm bảo hòa bình và an ninh bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo ngày 17/12 (giờ địa phương) khẳng định mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vẫn vững chắc bất chấp lo ngại xảy ra lỗ hổng do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị luận tội. Washington vẫn giữ cam kết đảm bảo cho nền hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Trong buổi họp báo thường kỳ cùng ngày, ông Ryder nhắc lại việc Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Paul LaCamera trong cuộc điện đàm với Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 15/12 vừa qua đã tái khẳng định quyết tâm đối với đồng minh Hàn-Mỹ, cũng như nhấn mạnh sẽ xúc tiến các cuộc tập trận liên quân theo đúng kế hoạch. Người phát ngôn Lầu Năm góc cũng cho biết hiện Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn chưa có kế hoạch điện đàm với Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17/12 (giờ địa phương) cho biết ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã tổ chức hội thảo nhằm đối phó với các hoạt động hàng hải trái phép của Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh miền Bắc liên tiếp nhập khẩu dầu mỏ và xuất khẩu quặng sắt thông qua đường biển, vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Washington cho rằng các hoạt động trái phép này của Bình Nhưỡng là nhằm huy động vốn cho chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.Hội thảo trên được ba nước tổ chức tại Singapore, nhằm tăng cường năng lực của ngành công nghiệp và Chính phủ các nước để đối phó với việc miền Bắc lợi dụng lĩnh vực dịch vụ hàng hải quốc tế. Sự kiện này còn có sự tham dự của quan chức Chính phủ, chủ tàu, đại diện ngành bảo hiểm, môi giới của 24 nước, thảo luận về xu hướng né tránh lệnh trừng phạt của Bắc Triều Tiên gần đây cùng phương án giải quyết vấn đề tiềm ẩn mà ngành hàng hải có thể đối mặt khi tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an.