Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu chính giới tái thảo luận 6 dự luật của Quốc hội

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 19/12 đã tổ chức cuộc họp Nội các bất thường, biểu quyết thông qua dự thảo yêu cầu chính giới xem xét lại đối với 6 dự luật được phe đối lập đơn phương thông qua trước đó.Quyền Tổng thống Han Duck-soo cho biết mặc dù tôn trọng mục đích lập pháp nhưng vẫn phải yêu cầu tái thảo luận lại các dự thảo khi cân nhắc đến Hiến pháp và tương lai của Hàn Quốc.Ông Han nhấn mạnh 4 dự luật về nông nghiệp có thể dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung đối với một số mặt hàng cụ thể và gây ra gánh nặng tài chính lớn. Quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết các dự thảo sửa đổi nhằm đảm bảo chi phí sản xuất cho nông ngư dân chịu thiệt hại từ thiên tai và cấm các công ty bảo hiểm tăng phí không phù hợp với nguyên tắc cơ bản của hỗ trợ và bảo hiểm thiệt hại do thiên tai. Ông Han còn cảnh báo nếu dự thảo sửa đổi Luật Quốc hội về việc bãi bỏ quy định tự động hủy bỏ dự thảo ngân sách được thông qua thì việc biểu quyết thông qua ngân sách có thể bị trì hoãn, gây tổn thất cho người dân.Mặt khác, dự luật liên quan đến thẩm định lời khai, nhằm ngăn chặn hành vi từ chối triệu tập hay trình nộp tài liệu với lý do bảo vệ thông tin cá nhân hoặc bí mật kinh doanh, đã gây lo ngại từ Chính phủ vì có thể vi phạm quyền tự do thân thể theo Hiến pháp và làm lộ bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp.Các dự luật được gửi lại Quốc hội sẽ bị hủy bỏ nếu quá bán nghị sĩ tham gia biểu quyết và không đạt được sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba số người bỏ phiếu. Trước đó, phe đối lập đã đơn phương thông qua 6 dự luật này tại phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 28/11 bất chấp sự phản đối kiên quyết từ Chính phủ và đảng cầm quyền.