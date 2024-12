Cảnh sát Hàn Quốc chưa thể điều tra ba người từng tham gia cuộc họp Nội các vào đêm thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra đặc biệt về thiết quân luật thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 20/12 cho biết đã tiến hành điều tra với 9 trên 12 thành viên Nội các từng tham gia cuộc họp trước khi Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật đêm 3/12 vừa qua. Ba người còn lại chưa điều tra là Tổng thống Yoon, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun và Bộ trưởng Thống nhất Kim Young-ho.Một quan chức Văn phòng Thủ tướng cho biết Thủ tướng Han Duck-soo đã chấp nhận điều tra của phía Cảnh sát trước khi tiếp quản vị trí Quyền Tổng thống.Cựu Bộ trưởng Kim Yong-hyun đã chủ động trình diện tại Viện Kiểm sát và bị bắt giữ trước đó nên Cảnh sát không thể tiến hành điều tra do bị Viện Kiểm sát từ chối. Cảnh sát cũng cho biết đã liên tục yêu cầu cựu Bộ trưởng Thống nhất trình diện để điều tra nhưng ông này tuyên bố sẽ chịu sự điều tra của Viện Kiểm sát.Hiện tại, Quyền Tổng thống Han Duck-soo, cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đang bị tố giác lên Cảnh sát.Mặt khác, cựu Tư lệnh tình báo Noh Sang-won, người được cho là đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức quân đội vào ngày 1/12, hai ngày trước khi lệnh thiết quân luật được ban bố, cũng được Cảnh sát xác định là đã tổ chức cuộc gặp với các quan chức quân đội tại cùng địa điểm trong ngày thiết quân luật 3/12. Cả hai cuộc họp này đều do Tư lệnh Noh dẫn dắt, song các quan chức tham dự được cho là khác nhau.Phía Cảnh sát ngày 18/12 đã đề nghị lệnh bắt giam khẩn cấp một đại tá giải ngũ từng gặp gỡ Tư lệnh Noh vào ngày thiết quân luật.