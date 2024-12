Quyền Tổng thống Hàn Quốc lần đầu tổ chức cuộc họp cấp cao với đảng cầm quyền

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 20/12 đã tổ chức cuộc họp cấp cao giữa Chính phủ và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân tại nhà ở công vụ của Thủ tướng tại phường Samcheong (quận Jongno, Seoul), khẳng định sẽ củng cố niềm tin với Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước thân hữu khác.Ông Han cho biết sẽ chuẩn bị chu đáo trước khi chính quyền mới của Mỹ ra mắt, nhưng Chính phủ và đảng cầm quyền phải hợp tác chặt chẽ, cũng như phối hợp và giao tiếp tích cực hơn với Quốc hội để nhanh chóng ổn định tình hình quốc gia.Quyền Tổng thống Han cũng cam kết nhóm kinh tế của Chính phủ sẽ duy trì hệ thống giám sát 24/24 giờ, tăng cường ứng phó về kinh tế khẩn cấp, tập trung giải ngân ngân sách trong nửa đầu năm 2025 để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, người yếu thế trong xã hội, giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt và tạo luồng sinh khí cho nền kinh tế của Hàn Quốc.Ông Han bày tỏ lo ngại về an toàn, trật tự an ninh trong dịp cuối năm, khẳng định sẽ tăng cường quản lý an toàn tại các địa điểm đông người vào ngày lễ Giáng sinh, đánh chuông chào năm mới và đón bình minh, cũng như sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.Đáp lại, Quyền Chủ tịch kiêm Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kwon Seong-dong kêu gọi Chính phủ nhanh chóng bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Hành chính và an toàn. Ông Kwon nhận định an ninh sẽ ngày càng bất ổn nếu kéo dài tình trạng thiếu người đứng đầu trong hệ thống chỉ huy. Vì vậy, Chính phủ cần phải nhanh chóng bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng để ổn định hệ thống chỉ huy trong quân đội.Quyền Chủ tịch Kwon khẳng định đường lối ngoại giao và an ninh của Hàn Quốc phải dựa trên đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc và sự hợp tác giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật, nhằm đối phó mạnh mẽ với các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên, cũng như quản lý ổn định tình hình an ninh khu vực.