Lãnh đạo quốc phòng Hàn-Mỹ điện đàm đánh giá về tình hình an ninh khu vực

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Kim Seon-ho và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 20/12 đã có cuộc điện đàm để đánh giá về tình hình an ninh gần đây, thảo luận về hợp tác trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên, cũng như các vấn đề nổi cộm liên quan đến phát triển tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ.Hai bên tái khẳng định rằng đồng minh Hàn-Mỹ vẫn được duy trì vững mạnh, không bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị rối ren của Seoul, và là trục trọng tâm trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định không chỉ trên bán đảo Hàn Quốc mà còn ở khu vực Đông Bắc Á.Quyền Bộ trưởng Kim bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Chính phủ Mỹ, nhấn mạnh quân đội Hàn Quốc đang quản lý ổn định tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó quân sự với miền Bắc dựa trên đồng minh Hàn-Mỹ và tư thế phòng thủ liên quân vững chắc giữa hai nước.Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Austin tái khẳng định cam kết của Washington đối với an ninh của Seoul, và nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ để duy trì đồng minh Hàn-Mỹ bền vững trong tương lai.Hai bên cũng nhất trí duy trì tư thế phòng thủ liên quân để luôn sẵn sàng đối phó ngay lập tức trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Bắc Triều Tiên trong bối cảnh nghiêm trọng hiện nay.Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn cho biết hai bên đã thống nhất tiếp tục thúc đẩy giải quyết các vấn đề tồn đọng về đồng minh, bao gồm tăng cường hợp tác an ninh giữa ba nước Hàn-Mỹ-Nhật dựa trên nền tảng đồng minh giữa Seoul và Washington, cũng như tăng cường hợp tác răn đe mở rộng thông qua Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG).