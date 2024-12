Cựu Phó Tỉnh trưởng Gyeonggi bị kết án 7 năm 8 tháng vì chuyển tiền cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tòa án cấp cao thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) trong phiên tòa phúc thẩm ngày 19/12 đã tuyên cựu Phó Tỉnh trưởng Lee Hwa-young 7 năm 8 tháng tù giam, với cáo buộc nhận hối lộ hàng trăm triệu won từ tập đoàn Ssangbangwool (SBW) và là đồng phạm trong việc chuyển 8 triệu USD sang Bắc Triều Tiên. Mức án này giảm 1 năm 10 tháng so với bản án 9 năm 6 tháng của phiên sơ thẩm hồi tháng 6.Tòa án giải thích mặc dù người trực tiếp gửi tiền là cựu Chủ tịch tập đoàn Ssangbangwool Kim Seong-tae, nhưng ông Lee phải chịu trách nhiệm vì đã yêu cầu thanh toán thay. Ngoài ra, Tòa án cũng bác bỏ cáo buộc của ông Lee khi cho rằng Viện kiểm sát đã dụ dỗ nhân chứng đưa ra lời khai trong các buổi tiệc rượu, cho rằng lý do này không đủ thuyết phục. Theo đó, phía cựu Phó Tỉnh trưởng Lee cho biết sẽ xem xét việc kháng cáo.Mặt khác, Tòa án trong phiên sơ thẩm trước đó cũng đã phần nào công nhận tính xác thực trong lời khai của ông Kim Seong-tae rằng Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã biết về việc thanh toán thay này khi còn giữ chức Tỉnh trưởng Gyeonggi, nhưng không đưa ra phán quyết về việc liệu Chủ tịch Lee có liên quan trực tiếp đến vụ án này hay không. Phiên tòa phúc thẩm lần này cũng không đưa ra phán quyết nào mới liên quan đến vấn đề này.Được biết, Chủ tịch Lee hiện đang bị truy tố trong vụ án tương tự về chuyển tiền trái phép sang Bắc Triều Tiên, nhưng phiên tòa xét xử đang bị tạm dừng do ông Lee yêu cầu thay đổi thẩm phán. Việc phiên tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết giống với phiên tòa sơ thẩm dự kiến sẽ có tác động đến phiên tòa của ông Lee Jae-myung trong vụ án tương tự.