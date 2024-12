Tỷ lệ người độc thân ở độ tuổi 40 tại Hàn Quốc tăng gấp 5 lần trong vòng 20 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 19/12 công bố báo cáo "Xu hướng xã hội Hàn Quốc năm 2024", trong đó tỷ lệ người độc thân ở độ tuổi 40 tại Hàn Quốc đã tăng hơn 5 lần trong 20 năm qua, và quan điểm tích cực về hôn nhân của nhóm này cũng có xu hướng giảm.Theo kết quả nghiên cứu về đặc điểm nhân khẩu học xã hội và thay đổi giá trị quan của người độc thân, tỷ lệ người chưa từng kết hôn ở độ tuổi 40 vào năm 2020 đối với nam và nữ lần lượt là 23,6% và 11,9%, tăng 6,7 lần ở nam giới và 5,7 lần ở nữ giới so với năm 2000. Nguyên nhân được cho là do độ tuổi kết hôn bị trì hoãn và số người chọn sống độc thân suốt đời ngày càng gia tăng.Nghiên cứu còn cho thấy quan điểm tích cực về hôn nhân của người độc thân cũng đang giảm dần. Tuy nhiên, mong muốn kết hôn lại tăng lên khi trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và sức khỏe của họ được cải thiện. Ở nam giới, tỷ lệ tốt nghiệp đại học và tỷ lệ có việc làm của người độc thân thấp hơn so với những người đã kết hôn, đối lập với nữ giới.Tỷ lệ người độc thân xem hôn nhân là điều tích cực giảm dần từ độ tuổi 20 đến 40. Người đã kết hôn và độc thân ở độ tuổi 20 và 30 không có sự khác biệt lớn đối với suy nghĩ về việc sống chung và sinh con trong khi không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, những người ở độ tuổi 40 thuộc nhóm độc thân lại có quan điểm tích cực hơn về vấn đề này.Trong số những người độc thân từ 19 tuổi đến 34 tuổi, nam giới có xu hướng muốn kết hôn cao hơn nữ giới. Theo số liệu năm 2022, 80,2% nam giới và 71,1% nữ giới trong độ tuổi 20 trả lời có ý định kết hôn. Ở độ tuổi 30, tỷ lệ này ở nam và nữ lần lượt là 80% và 72,5%.