Bình Nhưỡng bị phát hiện vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Matxcơva

Photo : YONHAP News

Trang tin quân sự Militarnyi (Ukraine) ngày 22/12 (giờ địa phương) đã dẫn một video được đăng tải trên Telegram, trong đó có cảnh cho thấy Bắc Triều Tiên gần đây cung cấp vũ khí cho Nga.Theo trang tin trên, đoạn phim do chuyên gia về xe bọc thép Andrii Tarasenko người Ukraine đăng trên kênh Telegram "Btvt.info", cho thấy một đoàn tàu chở hàng được cho là đi qua khu vực thành phố Tyumen của Nga đang vận chuyển các thiết bị gồm máy xúc và 10 khẩu pháo tự hành Koksan của Bắc Triều Tiên.Trong đó, điểm đáng chú ý nhất là 5 xe có bánh xích chở các vật thể hình trụ tròn. Dù chất lượng video không đủ tốt để xác định chính xác vật thể này, nhưng khi so sánh với hình ảnh tên lửa mà miền Bắc công bố trên mạng thì có nhiều điểm rất giống với tên lửa đạn đạo tầm trung Sao Bắc Cực-2. Đây là loại tên lửa mà Bắc Triều Tiên lần đầu phóng thử nghiệm vào năm 2017, và từng xuất hiện trong lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng vào tháng 4 cùng năm.Mặt khác, tờ Euromaidan Press (Ukraine) ngày 22/12 (giờ địa phương) cũng đưa tin cho biết các chỉ huy quân đội Nga đã chuyển hướng tấn công của binh lính Bắc Triều Tiên sang các vùng trọng điểm khác. Theo phân tích, các cuộc tấn công của binh lính Nga và miền Bắc trước đó tại tỉnh Kursk được tiến hành bằng cách xâm nhập từ phía Tây hướng vào làng Malaya Loknya nằm cách biên giới với Ukraine 13,5 km về phía Đông Bắc. Tuy nhiên, binh lính miền Bắc bị tổn thất nặng nề do không quen với địa hình rộng và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nên không đạt được các mục tiêu mà phía Nga đặt ra.Theo đó, quân đội Nga đã chuyển hướng sang phía Đông làng Malaya Loknya, nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế đến ngôi làng này và cô lập lực lượng quân đội Ukraine. Tuy nhiên, tờ Euromaidan Press cho biết trước khu rừng vẫn là cánh đồng trống, nên binh lính miền Bắc sẽ phải đối mặt với những thách thức tương tự.