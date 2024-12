Photo : YONHAP News

Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) đã tiến hành phân tích số liệu thống kê thương mại của Liên hợp quốc (UN Comtrade), cho biết Mỹ là đối tác nhập khẩu vật liệu pin lớn nhất của Hàn Quốc năm 2023.Cụ thể, trong năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu các vật liệu trọng tâm dùng cho pin thứ cấp như vật liệu cực dương, vật liệu cực âm và màng phân tách, với tổng giá trị đạt hơn 9,69 tỷ USD, tăng 93,1%, gần gấp đôi so với mức 5,02 tỷ USD của năm 2020.Như vậy, thị phần của Trung Quốc tại thị trường Mỹ giảm mạnh, trong khi thị phần từ Hàn Quốc tăng đáng kể. Trong năm 2020, Trung Quốc dẫn đầu với 28,9%, tiếp theo là Nhật Bản (17,2%), Đức (10,1%) và Canada (9,1%); trong khi Hàn Quốc chỉ chiếm 8,5% nên không nằm trong top đầu.Tuy nhiên, đến năm 2023 thì Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt chiếm 33,7% và 26,4%, còn Trung Quốc rớt xuống vị trí thứ ba với 8,4%. Kim ngạch xuất khẩu ba loại vật liệu pin chủ chốt của Hàn Quốc sang Mỹ đạt 3,26 tỷ USD, trong đó vật liệu cực dương chiếm gần như 90% với 2,93 tỷ USD. Vật liệu cực dương là thành phần trọng tâm, chiếm khoảng 40% giá thành của pin.Sự thay đổi này được cho là do ba hãng pin hàng đầu của Hàn Quốc gồm LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI đã xây dựng các nhà máy pin quy mô lớn tại Mỹ, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu các vật liệu như cực dương, cực âm và màng phân tách từ Seoul tăng cao.Thêm vào đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hạn chế nhập khẩu các vật liệu trọng tâm từ Trung Quốc vì lý do an ninh kinh tế, đồng thời thúc đẩy việc phổ biến xe ô tô điện thân thiện với môi trường thông qua Đạo luật giảm lạm phát (IRA).IRA công nhận các vật liệu pin được gia công tại các quốc gia đã ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ tương tự như hàng nội địa, đảm bảo để các xe điện đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Chính phủ. Do đó, các công ty pin của Hàn Quốc đã thiết lập mô hình kinh doanh xây dựng nhà máy sản xuất pin tại Mỹ và nhập khẩu vật liệu từ Hàn Quốc hoặc các quốc gia có ký kết FTA với Mỹ, như Canada.Tuy nhiên, có những lo ngại rằng khi Chính phủ của Tổng thống đắc cử Donald Trump ra mắt thì sẽ cắt giảm khoản trợ cấp cho xe ô tô điện và áp đặt thuế quan đối với các vật liệu pin, tạo thêm gánh nặng cho xuất khẩu của Seoul trong tương lai.