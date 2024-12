Bắc Triều Tiên đã sửa chữa và xây mới 21.000 nhà ở tại khu vực thiệt hại do mưa lũ

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/12 đăng tải bài viết tổng kết quá trình khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh phía Tây Bắc nước này kéo dài hơn 4 tháng qua. Nội dung tương tự cũng được đăng tải trên trang nhất báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động miền Bắc.KCNA cho biết chỉ trong vòng 4 tháng, nước này đã xây mới được hơn 15.000 nhà ở, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, bệnh viện, trạm y tế, sửa chữa hơn 6.000 nhà cửa hư hỏng. Ngoài ra, miền Bắc đã tiến hành khôi phục các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa lũ như đê điều, cầu đường.Hãng thông tấn liệt kê về sự chỉ huy sát sao và tấm lòng tận tụy vì dân của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, như chỉ huy công tác cứu trợ ngay sau khi xảy ra lũ lụt, triệu tập cuộc họp mở rộng khẩn cấp của Bộ Chính trị, nhằm thiết lập đối sách khắc phục thiệt hại, đích thân tới hiện trường để giám sát quá trình khắc phục thiệt hại.Bài viết cũng làm nổi bật về sự hưởng ứng tích cực của tầng lớp thanh niên, cho biết đã có khoảng 300.000 thanh niên xung phong tham gia Đội xung kích thanh niên anh hùng núi Baekdu để tới các địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũCuối tháng 7 năm nay, các tỉnh nằm trên lưu vực sông Amnok (Áp Lục) của Bắc Triều Tiên gồm Bắc Pyongan, Chagang và Ryanggang của Bắc Triều Tiên đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều người dân phải sơ tán tới thủ đô Bình Nhưỡng sinh hoạt tạm thời trong hơn 4 tháng.Chính quyền miền Bắc lợi dụng quá trình khắc phục thiệt hại do mưa lũ để tuyên truyền chính trị về hình ảnh yêu nước, thương dân của Chủ tịch Kim Jong-un, đồng thời để củng cố đoàn kết nội bộ, cổ vũ tinh thần yêu nước trong dân chúng.