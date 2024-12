Mỹ công bố khoản trợ cấp đầu tư trang thiết bị chíp bán dẫn cho hãng điện tử Samsung

Photo : YONHAP News

Trước thềm một tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sẽ trợ cấp hơn 4,74 tỷ USD cho hãng Samsung của Hàn Quốc để đầu tư trang thiết bị sản xuất chíp bán dẫn tại Mỹ. Con số này giảm 26% so với mức 6,4 tỷ USD vào tháng 4/2024.Được biết, đây là khoản hỗ trợ của Washington cho Samsung nhằm mở rộng nhà máy chíp bán dẫn tại bang Texas, cũng như là khoản bù đắp cho quyết định đầu tư của hãng vào Mỹ quy mô hơn 40 tỷ USD cho tới năm 2030.Tổng thống Biden từng khẳng định khoản đầu tư của Samsung là ví dụ tiêu biểu cho chính sách thu hút đầu tư vào Mỹ của ông. Sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua, Chính phủ Tổng thống Biden đã đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản trợ cấp đã cam kết đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc và Đài Loan.Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo ngày 20/12 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố nhấn mạnh nhờ vào khoản đầu tư của Samsung, Mỹ trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới có sự hiện diện của cả 5 tập đoàn sản xuất chíp bán dẫn hàng đầu thế giới.Khoản trợ cấp mà Samsung nhận được thấp hơn so với cam kết trước đó, được cho là do quy mô đầu tư trang thiết bị của hãng này thu hẹp hơn so với kế hoạch ban đầu, cùng với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump, dự kiến nhậm chức vào tháng 1/2025, có quan điểm chỉ trích chính sách trợ cấp.Ngoài ra, khoản trợ cấp dành cho hãng Samsung đã đánh dấu việc chính quyền Tổng thống Biden hoàn tất toàn bộ các cuộc đàm phán tiền trợ cấp dành cho các công ty chíp bán dẫn ngay trước khi kết thúc nhiệm kỳ.