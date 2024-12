Tỷ lệ hút thuốc, uống rượu và béo phì có xu hướng gia tăng tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 22/12 công bố kết quả khảo sát sức khỏe của người dân năm 2024, trong đó tỷ lệ hút thuốc, uống rượu và béo phì ở người dân Hàn Quốc tiếp tục gia tăng,Cụ thể, tỷ lệ uống rượu trước đại dịch COVID-19 có xu hướng giảm, nhưng đã tăng trở lại trong ba năm liên tiếp kể từ năm 2022 khi đời sống thường nhật sau đại dịch dần được khôi phục.Trong năm 2024, 58,3% người trưởng thành xác nhận đã uống rượu ít nhất một lần mỗi tháng, tăng 0,3% so với năm trước. Tỷ lệ hút thuốc là 22,6%, tăng nhẹ so với 22,2% năm 2023. Đặc biệt, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử đạt 8,7%, tăng 0,6% so với năm ngoái.Xét theo khu vực, thành phố Sejong là nơi có tỷ lệ hút thuốc và uống rượu thấp nhất, trong khi tỉnh Gangwon là khu vực cao nhất.Tỷ lệ béo phì cũng tiếp tục gia tăng trong khi tỷ lệ người nỗ lực giảm cân hoặc duy trì cân nặng lại giảm. Tỷ lệ béo phì được tính dựa theo chỉ số BMI (được tính bằng cân nặng chia cho bình phương của chiều cao cơ thể) đạt từ 25 trở lên, là 34,4%, tăng 0,7% so với năm 2023. Tỷ lệ người cố gắng kiểm soát cân nặng trong năm qua giảm 1,9% xuống còn 65%. Thành phố Sejong cũng là khu vực có tỷ lệ béo phì thấp nhất, trong khi tỉnh Nam Jeolla và đảo Jeju có tỷ lệ cao nhất.Việc quản lý các bệnh mãn tính như cao huyết áp và tiểu đường đạt hiệu quả khá tốt, với tỷ lệ điều trị của bệnh nhân cao huyết áp là 93,5% và của bệnh nhân tiểu đường là 93,4%.Ngoài ra, số người trải qua cảm giác trầm cảm hoặc căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày cũng giảm. Cụ thể, so với năm 2023, chỉ 6,2% người Hàn Quốc cho biết đã trải qua cảm giác trầm cảm kéo dài liên tục trong hai tuần đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày trong năm qua, giảm 1,1%. Tỷ lệ người thường xuyên cảm thấy căng thẳng trong cuộc sống thường nhật cũng giảm 2%, xuống còn 23,7%.