Quyền Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Quốc hội tìm giải pháp phù hợp cho các vấn đề bất đồng 

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Quốc hội tìm giải pháp phù hợp cho các vấn đề bất đồng한 권한대행 "특검 등 우원식 의장 중심 국회 해법 마련 기대"Tại cuộc họp Nội các ngày 24/12, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu rằng có một giới hạn rõ ràng đó là Chính phủ không thể hành động đơn độc khi không có sự hợp tác của chính giới và sự thấu hiểu của người dân.Ông kỳ vọng Quốc hội, đứng đầu là Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik, sẽ tìm ra được giải pháp phù hợp với Hiến pháp và pháp luật trong vấn đề bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Hiến pháp và hai dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt.Quyền Tổng thống chỉ ra rằng dù các lĩnh vực khác như ngoại giao, an ninh, trị an, hành chính, kinh tế, tài chính đang được vận hành suôn sẻ, nhưng chính trị vẫn là một trục cốt lõi gắn kết các lĩnh vực này thành một. Bản chất của chính trị là làm hài hòa những bất đồng ý kiến, đoàn kết người dân. Ông Han đề nghị chính giới làm tròn vai trò đó của chính trị, nếu không Hàn Quốc sẽ khó vượt qua được cuộc khủng hoảng hiện nay.Ông Han nhấn mạnh lúc này, chính giới phải ngồi xuống thảo luận, đàm phán để tìm giải pháp cho các vấn đề xung đột ý kiến một cách sáng suốt, như hai dự luật thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt và bổ nhiệm thẩm phán Tòa án hiến pháp. Nếu hai đảng cầm quyền và đối lập không nỗ lực để tạo ra một khung pháp lý để điều tra một cách công bằng, được cả hai bên đương sự đều chấp nhận, thì nội bộ đất nước sẽ đối mặt với rủi ro hiềm khích và mất lòng tin nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện nay.Quyền Tổng thống tin tưởng Quốc hội sẽ đứng ra đóng vai trò này. Đây chính là sức mạnh của chính trị Hàn Quốc, điều mà cá nhân ông luôn tôn trọng trong cuộc đời làm công chức phục vụ đất nước.