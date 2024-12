Chỉ số tâm lý tiêu dùng tại Hàn Quốc giảm mạnh trong tháng 12/2024

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/12 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 12/2024, cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng (CCSI) tháng này đạt 88,4 điểm, giảm 12,3 điểm so với tháng 11. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi giảm 18,7% vào tháng 3 năm 2020, thời điểm bùng phát dịch COVID-19. CCSI của tháng 12 cũng là mức thấp nhất trong vòng hai năm một tháng sau mức 88,6 điểm vào tháng 11/2022.Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính từ 6 chỉ số chính trong chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI), lấy mức chuẩn 100 điểm là bình quân dài dạn (2003-2023), nếu chỉ số này trên 100 điểm thì có nghĩa tâm lý tiêu dùng lạc quan, nếu thấp hơn 100 điểm nghĩa là tâm lý tiêu dùng bi quan.Trong đó, chỉ số lòng tin người tiêu dùng về nền kinh tế hiện tại là 52 điểm, giảm 18 điểm; về nền kinh tế trong tương lai đạt 56 điểm, giảm 18 điểm; về tình hình sinh hoạt hiện tại là 87 điểm, giảm 4 điểm; về triển vọng thu nhập hộ gia đình đạt 94 điểm, giảm 6 điểm; triển vọng về chi tiêu tiêu dùng là 102 điểm, giảm 7 điểm.Chỉ số triển vọng giá nhà ở tháng 12 đạt 103 điểm, giảm 6 điểm so với tháng 11, đà giảm ba tháng liên tiếp kể từ tháng 9. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ việc giao dịch mua bán căn hộ chung cư tại khu vực thủ đô giảm và giá căn hộ chung cư tăng chững lại.Ngoài ra, mặc dù Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã giảm lãi suất cơ bản liên tiếp trong tháng 10 và 11 vừa qua, song chỉ số triển vọng lãi suất lại tăng 5 điểm, từ 93 điểm vào tháng 11 lên 98 điểm trong tháng 12. Điều này chủ yếu là do lãi suất vay tăng, trước việc Chính phủ siết chặt quản lý các khoản vay hộ gia đình.Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng, tức triển vọng giá tiêu dùng trong một năm tới, là 2,9%, tăng 0,1% so với một tháng trước. Mặc dù tỷ lệ lạm phát vẫn duy trì ở ngưỡng 1%, song tỷ giá hối đoán won-USD biến động lớn và lo ngại giá cước công cộng tăng đã khiến triển vọng về giá cả tăng theo.