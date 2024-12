Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 26/12 công bố kết quả khảo sát chỉ số lòng tin của doanh nghiệp (BSI) đối với 600 doanh nghiệp dựa trên tiêu chí doanh thu, trong đó dự báo chỉ số BSI vào tháng 1/2025 sẽ đạt 84,6 điểm.Chỉ số BSI thể hiện cảm nhận của doanh nghiệp về tình hình kinh doanh hiện tại. Nếu chỉ số này dưới 100 điểm có nghĩa là số doanh nghiệp có cái nhìn lạc quan về nền kinh tế ít hơn số doanh nghiệp có nhận định tiêu cực.Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, vốn đang đối mặt với khủng hoảng kép do suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài và tình hình chính trị rối ren do vụ luận tội Tổng thống, đã ghi nhận triển vọng tiêu cực liên tiếp trong 2 năm 10 tháng, lâu nhất từ trước tới nay.Chỉ số BSI đã liên tục duy trì ở mức dưới 100 điểm trong suốt 34 tháng kể từ tháng 4/2022 (99,1 điểm), đánh dấu chuỗi dài nhất trong vòng 50 năm kể từ khi FKI, tiền thân là Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc, bắt đầu thực hiện khảo sát về chỉ số BSI vào tháng 1/1975.Dự báo chỉ số BSI tháng 1/2025 đã giảm mạnh 12,7 điểm so với dự báo 97,3 điểm vào tháng 11/2024, mức giảm lớn nhất trong 4 năm 9 tháng kể từ khi giảm 25,1 điểm vào tháng 4/2020 khi chịu tác động mạnh từ đại dịch COVID-19.Xét theo ngành nghề, chỉ số BSI về triển vọng kinh doanh ngành chế tạo và phi chế tạo trong tháng 1/2025 lần lượt đạt 84,2 điểm và 84,9 điểm do dự báo kinh tế tháng 1 năm tới ảm đạm. Xét theo từng lĩnh vực, chỉ số BSI có triển vọng tiêu cực ở tất cả 7 lĩnh vực, gồm nhu cầu nội địa với 88,6 điểm; đầu tư 89,4 điểm, tuyển dụng 90 điểm; xuất khẩu 90,2 điểm; tình hình nguồn vốn là 92,1 điểm; khả năng sinh lời và tồn kho lần lượt là 94 điểm và 104,9 điểm. Trong đó, chỉ số BSI về hàng tồn kho vượt quá ngưỡng 100 điểm mang ý tiêu cực, thể hiện mức tồn kho dư thừa.Đặc biệt, nhu cầu nội địa đạt mức thấp nhất trong 52 tháng kể từ tháng 9/2020 (88 điểm), xuất khẩu ghi nhận mức thấp nhất sau 51 tháng kể từ khi đạt 90,2 điểm vào tháng 10/2020, và đầu tư cũng đạt mức thấp nhất trong 21 tháng kể từ tháng 4/2022 (88,6 điểm).