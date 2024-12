Ngân hàng trung ương Hàn Quốc để ngỏ khả năng giảm thêm lãi suất cơ bản vào năm 2025

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 25/12 công bố báo cáo phương hướng quản lý chính sách tiền tệ và tín dụng năm 2025, trong đó để ngỏ kế hoạch hạ thêm lãi suất cơ bản nhằm duy trì xu hướng ổn định của lạm phát, giảm áp lực suy giảm tăng trưởng và chú ý đến các rủi ro trong ổn định tài chính.Phương hướng trên được đưa ra dựa trên đánh giá rằng rủi ro suy giảm kinh tế đang gia tăng do bất ổn chính trị và sự thay đổi của môi trường thương mại. Tuy nhiên, việc BOK công khai dự báo giảm lãi suất là một động thái hiếm thấy.Chuyên gia kinh tế Jo Young-moo từ Viện nghiên cứu kinh tế LG nhận định Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đối phó bằng chính sách nới lỏng tiền tệ là do lo ngại về khả năng kinh tế trì trệ hơn nữa sau vụ luận tội Tổng thống. Vấn đề là mức độ và tốc độ giảm lãi suất của BOK.Ngân hàng Citi có trụ sở tại Mỹ dự báo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc có thể hạ lãi suất vào tháng 1/2025. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên BOK ba lần liên tiếp hạ lãi suất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong đã để ngỏ khả năng giảm thêm lãi suất cơ bản nhưng khẳng định vẫn đang thận trọng về thời điểm và mức độ giảm. Nguyên nhân là do vẫn còn một số yếu tố không thuận lợi cho việc hạ lãi suất như Cục Dự trữ liên bang Mỹ đã dự báo về việc điều chỉnh tốc độ giảm lãi suất; tỷ giá hối đoái, hiện đang dao động quanh mức 1.450 won đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ năm 2009, tạo gánh nặng lên kinh tế Hàn Quốc.