Seoul hỗ trợ Kiev in ấn sách giáo khoa địa lý sửa đổi nêu rõ quá trình phát triển kinh tế Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine ngày 25/12 (giờ địa phương) đã tổ chức lễ trao sách giáo khoa địa lý thế giới tái bản có chỉnh sửa trong đó nêu chi tiết về quá trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc cho 300.000 học sinh của Ukraine, tại một trường học ở khu vực Harten, ngoại ô thủ đô Kiev.Sự kiện có sự tham dự Đại sứ Hàn Quốc tại Kiev Kim Hyung-tae cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và khoa học Ukraine Oksen Lisovyi. Sách giáo khoa nói trên là một trong bộ 4 quyển sách giáo khoa về địa lý thế giới tái bản có chỉnh sửa, được in bởi các nhà xuất bản của Ukraine với sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc.Sách giáo khoa này có 6-9 trang giới thiệu về Hàn Quốc, phân tích các yếu tố chính giúp Hàn Quốc đạt được sự tăng trưởng kinh tế chưa từng có sau chiến tranh, đồng thời ghi rõ Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu trong nền kinh tế toàn cầu.Vốn dĩ sách giáo khoa mới này dự kiến sẽ được sử dụng từ học kỳ mùa thu năm nay, nhưng vì ngân sách giáo dục của Ukraine bị hạn chế do chiến tranh nên không thể bắt đầu công việc in ấn. Chính phủ Hàn Quốc đã đáp ứng yêu cầu của Ukraine và triển khai dự án hỗ trợ in sách giáo khoa này.