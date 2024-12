Hàn Quốc cấm vận đơn phương với 15 cá nhân và 1 tổ chức IT của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc trong thông cáo báo chí ngày 26/12 cho biết Chính phủ đã ban lệnh cấm vận đơn phương đối với 15 cá nhân và một tổ chức công nghệ thông tin (IT) của Bắc Triều Tiên, liên quan đến việc kiếm ngoại tệ ở nước ngoài để phục vụ cho chương trình phát triển hạt nhân, tên lửa của nước này.Đây là lần thứ hai Seoul trừng phạt đơn phương đối với Bình Nhưỡng chỉ trong vòng 9 ngày, sau khi Chính phủ hôm 17/12 vừa qua liệt 11 cá nhân và 15 tổ chức liên quan đến hợp tác giữa Nga-Triều vào danh sách trừng phạt.Các cá nhân bị trừng phạt lần này gồm có Kim Chol-min và Kim Ryu-song, làm việc tại Tổng cục 313, trực thuộc Bộ Công nghiệp quân nhu, đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã tham gia vào hoạt động kiếm ngoại tệ từ lĩnh vực IT ở nước ngoài.Trong đó, ông Kim Chol-min đã kiếm ngoại tệ và chuyển toàn bộ số tiền kiếm được về Bình Nhưỡng bằng cách giả danh làm việc tại các công ty ở Mỹ và Canada. Ông Kim Ryu-song bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ trong nhiều năm và đã bị khởi tố tại Mỹ vào ngày 11/12 vừa qua.Mặt khác, tổ chức bị trừng phạt lần này là công ty giao lưu công nghệ thông tin kinh tế Chosun Kum Jong, vì đã cử nhiều nhân lực IT ra nước ngoài để kiếm ngoại tệ gửi về miền Bắc. Người đứng đầu chi nhánh công ty này tại thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) là Sin Jong-ho, cũng nằm trong danh sách bị cấm vận lần này.Lệnh cấm vận đơn phương sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12. Theo đó, mọi giao dịch tài chính và ngoại hối với các đối tượng bị trừng phạt phải được cấp phép trước, nếu không sẽ bị xử phạt.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang tiếp tục thực hiện các hoạt động kiếm ngoại tệ bất hợp pháp như đánh cắp tài sản ảo, nhận hợp đồng liên quan đến IT từ nước ngoài và thực hiện các cuộc tấn công mạng.Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Chainalysis của Mỹ cho biết Bình Nhưỡng đã đánh cắp khoảng 1,3 tỷ USD tiền ảo, chiếm 61% tổng số tiền ảo bị đánh cắp trên toàn cầu năm 2024, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Cơ quan này cũng cho biết 40% chi phí phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của miền Bắc là được tài trợ thông qua các hoạt động tấn công mạng.