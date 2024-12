Quyền Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố tạm hoãn việc bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu khẩn cấp trước người dân tại trụ sở Chính phủ ở Seoul ngày 26/12, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tuyên bố sẽ tạm hoãn việc bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp cho đến khi chính giới đạt được sự đồng thuận và trình một dự thảo chung.Ông Han cho biết nếu buộc phải thực hiện quyền hạn của mình thì cần phải có sự đồng thuận của đảng cầm quyền và đảng đối lập tại Quốc hội, nơi đại diện cho người dân, vì đây là một thông lệ chưa từng bị phá vỡ trong lịch sử Hiến pháp của Hàn Quốc.Tuyên bố này nhằm bác bỏ yêu cầu của đảng đối lập Dân chủ đồng hành về việc bổ nhiệm ngay lập tức thẩm phán Tòa án Hiến pháp, ngay sau khi Quốc hội thông qua dự thảo đồng ý bổ nhiệm ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp trong phiên họp toàn thể cùng ngày.Đảng đối lập đang gia tăng áp lực lên Quyền Tổng thống Han liên quan đến việc bổ nhiệm các thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Sau bài phát biểu trước người dân này của Quyền Tổng thống, đảng Dân chủ đồng hành đã trình dự thảo luận tội ông Han lên Quốc hội vào cùng ngày.Phó Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Sung-joon cho biết dự thảo luận tội Quyền Tổng thống Han dự kiến sẽ được biểu quyết trong phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 27/12. Theo quy định, dự thảo luận tội phải được biểu quyết trong vòng 72 tiếng kể từ sau 24 tiếng được báo cáo lên Quốc hội.Về phần mình, đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đã chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành có hành vi “bắt cóc con tin” bằng luận tội một cách thiếu nhất quán trong giai đoạn nghiêm trọng hiện nay, gọi đảng đối lập là “tập thể chính trị vô trách nhiệm”. Đảng cầm quyền cho rằng đảng đối lập đang tìm cách che đậy các rủi ro về mặt pháp lý của Chủ tịch Lee Jae-myung bằng cách gây tê liệt Chính phủ và phá hoại hoạt động điều hành quốc gia. Đảng cầm quyền cho biết mặc dù đảng Dân chủ đồng hành đang chiếm 151 ghế tại Quốc hội và có thể tiến hành luận tội ông Han, nhưng vì ông Han đang giữ chức Quyền Tổng thống nên cần 200 nghị sĩ tham gia biểu quyết thông qua, tương tự khi luận tội Tổng thống.Mặt khác, Quốc hội Hàn Quốc trong phiên họp toàn thể cùng ngày cũng đã thông qua dự thảo đồng ý bổ nhiệm ba ứng cử viên thẩm phán Tòa án Hiến pháp do Quốc hội đề cử. Cụ thể, trong tổng số 195 nghị sĩ có mặt, ông Ma Eun-hyuk do đảng Dân chủ đồng hành tiến cử đạt được 193 phiếu thuận, 1 phiếu trắng, 1 phiếu không hợp lệ; bà Jeong Gye-seon cũng do đảng đối lập đề cử nhận 193 phiếu thuận, 1 phiếu chống, 1 phiếu trắng; và ông Cho Han-chang do đảng cầm quyền tiến cử nhận được 185 phiếu thuận, 6 phiếu chống, 1 phiếu trắng, 3 phiếu không hợp lệ.