FTA Hàn-Philippines chính thức có hiệu lực từ ngày 31/12/2024

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 26/12 đã tổ chức buổi giới thiệu về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Philippines tại Seoul, với sự tham gia của Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Cheong In-kyo. FTA Hàn-Philippines được Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn vào ngày 14/11 vừa qua và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 31/12 tới.Tại sự kiện, Bộ Công nghiệp tập trung giới thiệu về nội dung chính của FTA Hàn-Philippines, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) hướng dẫn về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) trình bày những đặc điểm và phương án hỗ trợ thông qua FTA; Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện giới thiệu các mặt hàng tiềm năng xuất khẩu sang Philippines.Hiệp định thương mại tự do Hàn-Philippines là FTA song phương thứ 5 mà Hàn Quốc ký kết với một nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hàn Quốc sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 94,8% số mặt hàng đến từ Philippines, và Manila sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 96,5% mặt hàng nhập khẩu từ Seoul.Đặc biệt, ô tô của Hàn Quốc được cho là mặt hàng được hưởng lợi nhiều nhất khi xuất khẩu sang Philippines. Manila hiện đang áp dụng mức thuế 5% đối với ô tô sản xuất tại Hàn Quốc, nhưng thuế quan đối với xe ô tô con và xe chở hàng sử dụng động cơ đốt trong sẽ được bãi bỏ ngay sau khi FTA có hiệu lực. Đối với các loại xe thân thiện với môi trường như xe điện và xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện), thuế quan sẽ được giảm dần và xóa bỏ hoàn toàn trong vòng 5 năm.Về phần mình, Hàn Quốc cũng sẽ bãi bỏ thuế quan đối với chuối, mặt hàng nhận được nhiều sự quan tâm của Philippines, trong vòng 5 năm sau khi giảm dần theo từng giai đoạn từ mức thuế hiện tại là 30%, dự kiến sẽ giảm 6% mỗi năm kể từ năm đầu tiên FTA có hiệu lực. Được biết, phần lớn chuối nhập khẩu vào Hàn Quốc hiện nay có nguồn gốc từ Philippines.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng rằng với mức độ mở cửa thị trường cao hơn so với FTA Hàn-ASEAN và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), FTA Hàn-Philippines sẽ không chỉ tăng cường thương mại và đầu tư giữa hai nước, mà còn cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp Hàn Quốc, giúp Seoul có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác tại thị trường Philippines.Chánh Văn phòng Cheong In-kyo khẳng định vai trò của các Hiệp định thương mại tự do ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hệ thống thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đang dần suy yếu. Việc FTA với Philippines, một trong những đối tác thương mại chính của Hàn Quốc, có hiệu lực sẽ là cơ hội quan trọng để mở rộng mạng lưới thương mại của Seoul.