Tỷ giá hối đoái won-USD đạt mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính

Photo : YONHAP News

Tỷ giá hối đoái won-USD trên thị trường ngoại hối Seoul mở cửa phiên giao dịch ngày 26/12 ở mức 1.465,5 won đổi 1 USD, tăng 9,1 won so với mức đóng cửa phiên giao dịch vào ngày 24/12 trước đó. Đây là mức cao nhất trong vòng 15 năm 9 tháng kể từ thời kỳ khủng hoảng tài chính vào tháng 3/2009. Tỷ giá hối đoái won-USD lúc đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày là 1.464,8 won/USD, tăng 8,4 won. Mặc dù tỷ giá hối đoái won-USD mở cửa phiên giao dịch ở mức thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó, nhưng nhanh chóng đảo chiều tăng mạnh và tiếp tục duy trì xu hướng tăng.Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) gần đây cho biết giá trị đồng đô-la Mỹ ngày càng được dự đoán sẽ tăng cao trong bối cảnh Ngân hàng trung ương Mỹ để ngỏ sẽ giảm nhẹ lãi suất cơ bản hơn so với kỳ vọng của thị trường, cùng với đó là các chính sách của chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sắp sửa ra mắt.Mặt khác, tình hình chính trị rối ren tại Hàn Quốc do vụ thiết quân luật cũng góp phần làm gia tăng sức mạnh của đồng USD. Mặc dù lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước năm 2024 không quá tệ, nhưng bối cảnh tiêu cực đang làm lu mờ triển vọng kinh tế. Nếu đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh, lo ngại về việc dòng vốn rút khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc sẽ ngày càng gia tăng.Mặt khác, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) ngày 26/12 chỉ dao động quanh ngưỡng 2.430-2.440 điểm, và đóng cửa phiên giao dịch ở mức 2.429,67 điểm, giảm 0,44% so với phiên trước.