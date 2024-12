Seoul đáp ứng đủ các tiêu chí giành quyền đăng cai Thế vận hội năm 2036

Photo : YONHAP News

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 25/12 cho biết thành phố Seoul đặt quyết tâm đăng cai Thế vận hội mùa hè 2036, và quá trình chuẩn bị chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 26/12 với các đợt kiểm tra thực địa.Ông Oh nhấn mạnh Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là một cường quốc văn hóa trên thế giới thông qua điện ảnh, âm nhạc K-pop và phim truyền hình. Nếu Thế vận hội mùa hè Seoul 1988 là cột mốc lịch sử chứng minh sức mạnh và tiềm năng của Hàn Quốc, thì Olympic Seoul 2036 sẽ trở thành một dấu mốc lịch sử khác, thể hiện sức mạnh mềm và tầm nhìn tương lai.Mặt khác, thành phố Seoul ngày 25/12 đã công bố kết quả khảo sát trước về tính khả thi cho kế hoạch giành quyền đăng cai Thế vận hội Seoul 2036, được Viện khoa học thể thao Hàn Quốc thực hiện từ tháng 5 đến tháng 11 vừa qua. Kết quả cho thấy Seoul đã vượt qua cột mốc đầu tiên trong quá trình giành quyền đăng cai Olympic với tỷ lệ lợi ích và chi phí (B/C) là 1,03, vượt ngưỡng 1.Theo khảo sát, tổng chi phí tổ chức Olympic Seoul 2036 được ước tính là 5.083,3 tỷ won (3.47 tỷ USD) trong khi tổng lợi ích ước tính là 4.470,7 tỷ won (3,05 tỷ USD). Khi quy đổi về giá trị hiện tại, chi phí là 3.035,8 tỷ won (2,07 tỷ USD) và lợi ích là 3.128,4 tỷ won (2,13 tỷ USD), dẫn đến tỷ lệ B/C đạt 1,03. Thành phố Seoul cho biết tổng chi phí ước tính cho Olympic là 5,083,3 tỷ won (3.47 tỷ USD), mức thấp nhất so với các kỳ Thế vận hội được tổ chức từ năm 2000 đến nay. Thành phố có kế hoạch tận dụng tối đa các sân vận động hiện có tại các tỉnh thành khác mà không cần xây mới để bù đắp cho các thiếu hụt về cơ sở vật chất.Ngoài ra, Seoul còn tiến hành khảo sát ý kiến của 1.000 người dân trên toàn quốc, trong đó có 500 người dân tại thủ đô Seoul. Kết quả cho thấy 85,2% người dân tại Seoul (81,7% toàn quốc) ủng hộ việc đăng cai Thế vận hội, và 93,8% người dân Seoul (89,8% toàn quốc) tin rằng Olympic Seoul 2036 sẽ được tổ chức thành công.Thành phố Seoul ngày 12/11 đã nộp kế hoạch đăng cai Thế vận hội mùa hè 2036 lên Ủy ban Olympic Hàn Quốc. Các đợt kiểm tra thực địa và đánh giá tổng hợp sẽ được tiến hành trong hai ngày 26-27/12. Tiểu ban đánh giá của Ủy ban Olympic Hàn Quốc dự kiến sẽ đến thăm sân vận động chính Jamsil và Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX ở Seoul để kiểm tra các cơ sở.Thị trưởng Oh Se-hoon nhấn mạnh kết quả khảo sát trước về tính khả thi đã chứng minh rõ Hàn Quốc có khả năng về mặt kinh tế. Thế vận hội Seoul 2036 sẽ là một kỳ Thế vận hội bền vững, hài hòa giữa đô thị và môi trường, cũng như thể hiện giá trị của một thế giới kết nối thông qua thể thao.