Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc tháng 10/2024 đạt hơn 21.300 trẻ

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 26/12 công bố số liệu cho biết số trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc trong tháng 10 năm nay đạt 21.398 trẻ, ghi nhận mức cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây xét theo các tháng 10.Số trẻ sơ sinh trong tháng 10 vừa qua đã tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức tăng cao nhất sau 14 năm. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên kẻ từ tháng 3 năm 2015, tất cả các địa phương trên toàn Hàn Quốc có số trẻ chào đời tăng.Cục Thống kê giải thích nguyên nhân là bởi hiệu ứng cơ sở từ việc số trẻ sơ sinh trong năm ngoái thấp, cùng với đó là số cặp kết hôn sau đại dịch COVID-19 tăng, cũng như nhờ hiệu quả từ chính sách hỗ trợ khuyến khích sinh con của các địa phương.Với xu thế này thì tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc năm nay có thể vượt qua mức dự báo ban đầu là 0,68 trẻ và thậm chí có khả năng cao hơn con số 0,72 trẻ của năm ngoái.Số cặp kết hôn hiện cũng đang duy trì đà tăng tháng thứ 7 liên tiếp, với 19.551 cặp kết hôn trong tháng 10 vừa qua, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được cho là do dân số ở độ tuổi kết hôn 30-35 tuổi tăng, cùng với sự thay đổi về nhận thức trong vấn đề hôn nhân.