Tỷ giá hối đoái won-USD vượt mốc 1.480 won

Photo : YONHAP News

Thị trường tài chính Hàn Quốc ngày 27/12 biến động mạnh do lo ngại về tình hình chính trị rối ren trong nước kéo dài. Tỷ giá hối đoái won-USD tăng hơn 20 won trong phiên giao dịch cùng ngày, lần đầu tiên sau 15 năm 9 tháng vượt mốc 1.480 won đổi 1 USD kể từ ngày 16/3/2009, thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu.Tỷ giá hối đoái won-USD trên thị trường ngoại hối Seoul đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 1.467,5 won, tăng 2,7 won so với phiên trước. Tỷ giá này đã có lúc vượt ngưỡng 1.470 won vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, tiếp tục tăng mạnh và đạt mức 1.485,5 won vào lúc 11 giờ 22 phút sáng, tăng 20,7 won so với mức đóng cửa phiên giao dịch trước đó.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 27/12 ở mức 2.419,46 điểm, giảm 10,21 điểm, tương đương 0,42% so với phiên giao dịch trước. Sau đó, chỉ số này tiếp tục giảm sâu xuống ngưỡng 2.390 điểm, và kết thúc phiên giao dịch ở mức 2.404,77 điểm, giảm 1,02%.Cùng thời điểm, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng giảm 8,23 điểm, tức 1,22%, xuống còn 667,41 điểm, và kết thúc phiên giao dịch ở mức 665,97 điểm, giảm 9,67 điểm (1,43%).