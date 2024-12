Quyền Tổng thống Hàn Quốc cam kết công khai minh bạch quá trình điều tra vụ thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Sang-mok ngày 30/12 đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, cam kết sẽ công khai minh bạch quá trình điều tra vụ thảm họa máy bay hãng Jeju Air tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc) để gia đình các nạn nhân được biết.Ông Choi nhấn mạnh Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Địa chính và giao thông sẽ hợp tác với Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt, Cơ quan Cảnh sát quốc gia để điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ thảm họa, làm rõ trách nhiệm và công khai minh bạch, cũng như nhanh chóng thông tin tới các gia đình nạn nhân và người dân.Chính phủ chỉ định huyện Muan là khu vực thảm họa đặc biệt, và nỗ lực hỗ trợ cần thiết, đặc biệt là thành lập một trung tâm hỗ trợ tổng hợp ngay tại hiện trường để có thể hỗ trợ toàn diện, nhanh chóng giải đáp và giải quyết những thắc mắc, lo lắng của gia đình nạn nhân.Quyền Tổng thống cũng cam kết sẽ không bỏ sót bất kỳ khía cạnh nào trong việc đưa ra các biện pháp phòng ngừa, yêu cầu Bộ Địa chính thực hiện kiểm tra an toàn toàn diện hệ thống vận hành để ngăn chặn những thảm họa tương tự xảy ra trong tương lai, với sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ từ cấp trung ương đến địa phương.Mặt khác, ông Choi Sang-mok đã chị định thời gian tưởng niệm toàn quốc trong vòng 7 ngày từ 30/12 đến hết ngày 4/1 về vụ thảm họa máy bay này. Chính phủ sẽ lập bàn thờ tưởng niệm chung tại hiện trường vụ tai nạn và tại 17 tỉnh thành trên cả nước. Toàn bộ các bộ ngành, cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương treo cờ rủ, công nhân viên chức đeo ruy băng tưởng niệm.Ông Choi cho biết cảm thấy vô cùng đau buồn và lấy làm xin lỗi trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ chịu trách nhiệm về sự an toàn và sinh mạng của người dân. Chính phủ cũng sẽ chỉ định cán bộ chuyên trách cho từng gia quyến nạn nhân và nỗ lực hết sức để nhanh chóng xác minh danh tính người tử nạn thông qua các chuyên gia pháp y tại sân bay Muan.