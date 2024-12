Các tổ chức dân sự Hàn Quốc hối thúc Chính phủ điều tra triệt để nguyên nhân tai nạn máy bay

Photo : KBS

Tổ chức dân sự Hàn Quốc có tên "Liên minh người dân vì công lý kinh tế" ngày 30/12 đã gửi lời chia buồn tới gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa máy bay hãng Jeju Air.Tổ chức này đồng thời hối thúc các cơ quan chức năng như Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Hành chính và an toàn phải điều tra triệt để, làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn, lập đối sách phòng ngừa sự cố tương tự. Quá trình điều tra cần phải thực hiện nhanh chóng và minh bạch, giải tỏa bất an cho người dân về tình hình an toàn hàng không. Ngoài ra, tổ chức trên cũng hối thúc xử phạt và truy cứu trách nhiệm nghiêm minh theo đúng pháp luật nếu phát hiện bất cứ sai phạm nào.Theo tổ chức này, vụ tai nạn máy bay vừa rồi thuộc đối tượng áp dụng "Luật xử phạt nặng với doanh nghiệp gây tai nạn lao động nghiêm trọng", tùy theo kết quả điều tra mà hãng Jeju Air và lãnh đạo công ty này có thể bị truy tố và xử phạt căn cứ theo luật.Mặt khác, tổ chức dân sự "Liên minh đoàn kết người dân vì nền dân chủ tham gia” cũng công bố lập trường, kêu gọi Chính phủ không được xảy ra thiếu sót trong việc bảo vệ và hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và gia quyến; nỗ lực hết sức làm tròn vai trò là "tháp điều khiển" trong việc đối phó và khắc phục thảm họa.