Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tháng 11/2024 giảm 0,4%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 30/12 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 11/2024", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng trước đạt 112,6 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020), giảm 0,4% so với tháng 10.Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc đã giảm liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, tăng nhẹ vào tháng 8, nhưng sau đó quay trở lại đà giảm trong ba tháng liên tiếp kể từ tháng 9.Sản xuất ngành công nghiệp chế tạo giảm 0,7%, trong đó sản xuất chíp bán dẫn dù tăng 3,9% nhưng sản xuất ô tô và linh kiện điện tử lần lượt giảm 5,4% và 4,7%. Chỉ số sản xuất chíp bán dẫn đạt 175,2 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay. Cục Thống kê nhận định cuộc đình công của các công ty cung cấp phụ tùng ô tô đã kéo dài từ tháng 10 sang tháng 11 đã ảnh hưởng đến việc sản xuất linh kiện cho ô tô thành phẩm. Tồn kho của ngành công nghiệp chế tạo giảm 0,8% so với tháng trước.Sản xuất ngành dịch vụ giảm 0,2%, do lĩnh vực tài chính, bảo hiểm giảm 2,9%, mặc dù lĩnh vực thông tin và truyền thông tăng 3,2%.Doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng hàng hoá trong tháng 11, tăng 0,4% so với tháng trước nhờ doanh số hàng hóa ít bền như quần áo tăng 4,1%. Tuy nhiên, doanh số hàng hóa lâu bền như ô tô lại giảm 0,1% và hàng hóa không bền như thức ăn giảm 0,7%. Doanh số bán lẻ đã ghi nhận xu hướng giảm trong tháng 9 và tháng 10, đã quay lại đà hồi phục sau ba tháng. Tuy nhiên, chỉ số này giảm 1,9% so với một năm trước và duy trì xu hướng giảm.Đầu tư thiết bị giảm 1,6%; với đầu tư thiết bị vận tải tăng 0,1%, trong khi đầu tư máy móc như thiết bị chế tạo màn hình giảm 2%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp đầu tư thiết bị ghi nhận xu hướng giảm, nhưng tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục xu hướng tăng.Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 0,2% do tiến độ thi công thực tế giảm. Ngành xây dựng đã ghi nhận mức giảm liên tiếp trong 7 tháng kể từ tháng 5 năm nay, lập kỷ lục lâu nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào tháng 8/1997.