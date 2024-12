Nhóm điều tra chung về vụ thiết quân luật đề nghị lệnh bắt giam điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Nhóm điều tra chung về vụ thiết quân luật của Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30/12 đã đề nghị Tòa án khu vực Tây Seoul ban lệnh bắt giam điều tra đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol liên quan tới vụ thiết quân luật.Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, một Tổng thống đương nhiệm bị cơ quan điều tra yêu cầu ban lệnh bắt giam. Công tố viên thuộc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã đứng tên đề nghị lệnh bắt giam, với lý do là ông Yoon đã không chấp nhận lệnh triệu tập điều tra.Trước đó, Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng đã ba lần gửi lệnh triệu tập điều tra tới Tổng thống Yoon với cáo buộc tội cầm đầu cuộc nổi loạn, nhưng đều bị phía ông Yoon từ chối nhận. Lần này, Nhóm điều tra chung vụ thiết quân luận cũng được cho là đã yêu cầu cả lệnh khám xét thân thể cá nhân Tổng thống Yoon.Phía đội ngũ luật sư của Tổng thống Yoon thì lập luận rằng Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng không có quyền điều tra về tội nổi loạn nên Tổng thống không thể chấp nhận điều tra. Về điều này, Nhóm điều tra vụ thiết quân luật của Cảnh sát chỉ cho biết không có lý do để phản bác lập trường này của phía ông Yoon.Về việc không thể thực thi lệnh khám xét Tổng thống Yoon nhiều lần, phía Cảnh sát cho biết đã gửi công văn đề nghị Phòng cảnh vệ Tổng thống giải thích lý do cụ thể không chấp hành lệnh khám xét. Ngoài ra, Cảnh sát cũng cho biết sẽ cân nhắc tới nhiều biến số để chuẩn bị đối phó, trong trường hợp Tổng thống không thực thi khi Tòa án ban lệnh bắt giam.