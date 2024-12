Cảnh sát Hàn Quốc triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho các sự kiện đón năm mới

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 30/12 cho biết sẽ triển khai hơn 11.300 cảnh sát để đảm bảo an toàn tại 296 địa điểm tổ chức các sự kiện như ngắm hoàng hôn và đón bình minh trên toàn quốc nhân dịp cuối năm và đầu năm mới.Đặc biệt, chính quyền thành phố Seoul ước tính có khoảng 50.000 người sẽ tham gia sự kiện đánh chuông đêm giao thừa dự kiến tổ chức ở quận Jongno, Seoul. Theo đó, 1.500 cảnh sát sẽ được huy động từ 6 giờ chiều ngày 31/12 và thực hiện kiểm soát giao thông trên các tuyến đường như đại lộ Jongno.Mặt khác, thành phố Ulsan cũng dự đoán có khoảng 13.000 người tham gia vào sự kiện đón mặt trời mọc tại bãi biển mũi Ganjeol (huyện Ulju). Cảnh sát sẽ huy động khoảng 180 nhân viên để đảm bảo an toàn.Tương tự, ở khu vực bãi biển Gyeongpo và bãi biển Jeongdongjin, những địa điểm ngắm mặt trời mọc nổi tiếng ở tỉnh Gangwon, dự kiến cũng sẽ thu hút khoảng 100.000 người, và khoảng 120 cảnh sát sẽ được bố trí để phòng ngừa các sự cố.Cơ quan Cảnh sát quốc gia cho biết sẽ phối hợp với chính quyền và Sở cứu hỏa địa phương để đặt vận hành văn phòng quản lý tình huống chung vào ngày diễn ra sự kiện, cũng như sử dụng mạng lưới thông tin an toàn thiên tai để quản lý chặt chẽ tình hình.Quyền Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Lee Ho-young nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo trật tự và an toàn, giúp người dân chào đón một năm mới tràn đầy hy vọng.