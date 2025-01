Tỷ giá hối đoái won-USD tuần cuối cùng năm 2024 xác lập mức cao kỷ lục trong vòng 27 năm

Photo : YONHAP News

Tỷ giá won-USD trên thị trường ngoại hối Seoul ngày 30/12 đã kết thúc phiên giao dịch trong tuần cuối cùng của năm 2024 ở mức 1.472,5 won đổi 1 USD, tăng 5 won so với phiên giao dịch trước, và tăng 184,5 won so với cùng kỳ năm ngoái.Theo hệ thống thống kê kinh tế của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), đây là mức cao nhất trong vòng 27 năm kể từ khi chạm mức 1.695 won/USD vào cuối năm 1997.Nguyên nhân được phân tích là do sự kết hợp của nhiều yếu tố như bất ổn chính trị liên quan đến việc thông qua dự luật luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol và Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Han Duck-soo, khiến lượng giao dịch cuối năm giảm và các biện pháp điều chỉnh của cơ quan quản lý ngoại hối.Tỷ giá hối đoái won-USD bình quân trong quý IV năm nay đạt 1.398,75 won đổi 1 USD, cũng là mức cao nhất sau 15 năm 9 tháng kể từ mức 1,418.30 won/USD của quý I năm 2009, giai đoạn cuộc khủng hoảng tài chính. Tỷ giá won-USD cao hơn từng được ghi nhận là vào quý 1 năm 1998 trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á với 1.596,88 won đổi 1 USD.Tính đến ngày 30/12, tỷ giá hối đoái won-USD dựa trên giá giao dịch của quý IV là 1.395,64 won/USD, cũng là mức cao kỷ lục sau mức 1.415,22 won/USD của quý I năm 2009.Theo đó, tỷ giá hối đoái được áp dụng cũng tăng lên khi các doanh nghiệp lập báo cáo tài chính cuối năm. Thông thường, tỷ giá hối đoái tăng sẽ được phản ánh trong các báo cáo tài sản và nợ bằng đồng đô-la Mỹ, ảnh hưởng đến lợi nhuận. Xét về dài hạn, tỷ giá hối đoái tăng sẽ đẩy giá nguyên vật liệu tăng theo, tạo gánh nặng lớn cho doanh nghiệp. Do đó, các ngành có tỷ trọng nhập khẩu nguyên vật liệu cao như sản xuất thép và xây dựng sẽ bị giảm lợi nhuận do chịu áp lực về chi phí.