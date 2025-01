Cán cân thương mại Hàn Quốc năm 2024 thặng dư gần 52 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/1 công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu tháng 12 và cả năm 2024", trong đó kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tháng trước đạt 61,38 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023, đà tăng 15 tháng liên tiếp. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2024 đạt 683,8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc, đã tăng 43,9%, mức tăng cao kỷ lục. Bộ Công nghiệp cho biết mặc dù giá chíp nhớ thông dụng giảm trong quý IV/2024, nhưng xuất khẩu các mặt hàng giá trị gia tăng cao như bộ nhớ băng thông cao (HBM) vẫn có xu hướng tăng.Kim ngạch xuất khẩu ô tô đạt 70,8 tỷ USD, gần như tương đương với năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tàu thuyền, đặc biệt là các đơn hàng đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cỡ lớn giá trị cao từ năm 2021, tăng 18%, đạt 25,6 tỷ USD.Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin (IT) như máy tính, cùng các sản phẩm tiêu dùng như dược phẩm sinh học, thực phẩm nông thủy sản và mỹ phẩm, đều có dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, xuất khẩu các mặt hàng như pin thứ cấp, thép và sản phẩm dầu mỏ giảm tới 16,5%.Mặt khác, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc tháng 12 năm ngoái đạt 54,89 tỷ USD, tăng 3,3% so với một năm trước. Cán cân thương mại tháng 12 vừa qua thặng dư 64,9 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu của năm 2024 đạt 632 tỷ USD, giúp cán cân thương mại cả năm thặng dư 51,8 tỷ USD, mức cao nhất kể từ năm 2018. Điều này chủ yếu là nhờ nhập khẩu năng lượng giảm.Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xuất khẩu của Hàn Quốc trên toàn cầu đã tăng lên 2 bậc từ vị trí thứ 8 lên vị trí thứ 6 trong vòng từ tháng 1 đến tháng 9 năm ngoái.