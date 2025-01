Dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1,8% năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 2/1 đã công bố báo cáo "Xu hướng chính sách kinh tế năm 2025", trong đó dự đoán kinh tế Hàn Quốc năm 2025 tăng trưởng 1,8%, thấp hơn 0,4% so với mức dự đoán 2,2% mà Bộ Kế hoạch đưa ra vào tháng 7 năm ngoái.Lý do Bộ Kế hoạch hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế năm nay là bởi xuất khẩu tăng chững lại, cạnh tranh của ngành công nghiệp chủ lực là chíp bán dẫn đang ngày càng trở nên gay gắt hơn, cùng với đó là những bất ổn phát sinh khi Chính phủ mới của Mỹ ra mắt.Triển vọng tiêu thụ nội địa cũng không mấy sáng sủa. Tỷ lệ lạm phát và lãi suất giảm giúp đầu tư thiết bị và tiêu dùng được cải thiện đáng kể, song đầu tư xây dựng được cho là sẽ tiếp tục trì trệ trong thời gian tới. Tình hình chính trị bất ổn trong nước kéo dài và Quốc hội cắt giảm ngân sách của Chính phủ trong năm nay cũng được xem là những yếu tố tác động tiêu cực đến kinh tế.Tuy nhiên, xét đến việc hai vụ luận tội Tổng thống trong quá khứ đều ảnh hưởng không đáng kể đến tình hình kinh tế, nên Bộ Kế hoạch đã không phản ánh nhiều vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol vào dự báo tăng trưởng kinh tế lần này.Triển vọng tăng trưởng 1,8% vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng tiềm năng 2%. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2024 của Hàn Quốc hiện vẫn chưa được thống kê đầy đủ, song được dự báo sẽ đạt 2,1%. Nếu theo dự báo của Bộ Kế hoạch, tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc sau khi đạt 1,4% vào năm 2023, đã khá chật vật để vượt qua ngưỡng 2% trong năm ngoái, thì khả năng cao sẽ lại quay về mốc 1% trong năm nay.Kể từ khi Hàn Quốc lập thống kê tăng trưởng kinh tế hàng năm vào năm 1954, chỉ có 6 lần tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đạt dưới 2%/năm, trong đó bao gồm cả giai đoạn xảy ra khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.