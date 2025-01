Hộp đen máy bay của hãng Jeju Air gặp nạn được gửi sang Mỹ để phân tích

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ về đối phó với thảm họa ngày 1/1 cho biết sẽ gửi hộp đen thu thập được từ chiếc máy bay của hãng Jeju Air bị nạn tới Ủy ban an toàn giao thông quốc gia của Mỹ để phân tích.Bộ Địa chính cho biết hộp đen được phát hiện trong tình trạng mất kết nối giữa bộ cấp nguồn và bộ lưu trữ dữ liệu, khiến việc phân tích tại Hàn Quốc không thể thực hiện được. Việc phân tích hộp đen tại Mỹ thông thường sẽ mất khoảng 6 tháng, nhưng do tính nghiêm trọng của vụ việc, Ủy ban điều tra tai nạn đường sắt và hàng không Hàn Quốc đang đàm phán với Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ để rút ngắn thời gian xuống còn khoảng một hoặc hai tháng.Mặt khác, cơ quan này cũng cho biết đã tìm thấy thiết bị ghi âm buồng lái ở trạng thái tương đối nguyên vẹn, hoàn tất việc trích xuất dữ liệu và dự kiến sẽ hoàn tất việc chuyển đổi sang tệp âm thanh vào ngày 3/1. Theo đó, các đoạn hội thoại giữa cơ trưởng và cơ phó, cũng như nội dung liên lạc với trạm kiểm soát không lưu sẽ được phục hồi, làm sáng tỏ phần lớn tình hình trước khi vụ thảm họa xảy ra. Tuy nhiên, Ủy ban điều tra tai nạn đường sắt và hàng không tuyên bố sẽ không công bố nội dung được ghi âm cho đến khi cuộc điều tra chính thức kết thúc.Hiện tại có 22 nhân viên điều tra thuộc nhóm điều tra chung Hàn-Mỹ, gồm 10 người từ phía Mỹ và 12 người từ phía Hàn Quốc, đang tiến hành kiểm tra hiện trường và phân tích nguyên nhân vụ tai nạn.Bộ Địa chính cũng cho biết đã xác nhận được việc nhân viên trạm kiểm soát không lưu lúc đó đã chấp nhận quyết định thay đổi hướng hạ cánh của máy bay. Bộ cũng cho biết đang xem xét các quy định quốc tế liên quan đến việc đài chỉ hướng máy bay hạ cánh (Localizer) nằm chìa ra phía đường băng có vi phạm các quy định an toàn không.