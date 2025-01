Tổng thống Yoon Suk Yeol gửi lởi chúc mừng năm mới đến những người biểu tình phản đối luận tội

Photo : YONHAP News

Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 1/1 đã gửi lời chào năm mới dưới dạng một bức thư đến những người ủng hộ đang tổ chức biểu tình phản đối luận tội Tổng thống suốt đêm trước nơi ở của ông tại phường Hannam, quận Yongsan, Seoul.Lá thư dài khoảng một trang A4, trong đó ông Yoon gọi người biểu tình là những người dân yêu nước, yêu tự do và dân chủ, cũng như bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc khi họ đã bất chấp thời tiết giá lạnh để bảo vệ trật tự Hiến pháp tự do dân chủ của Hàn Quốc ngay từ ngày đầu năm mới. Tổng thống cũng cho biết đang theo dõi những người biểu tình thông qua các buổi phát trực tiếp trên kênh YouTube, cảm thấy cảm kích nhưng cũng lo lắng khi sức khỏe của người dân biểu tình có thể bị ảnh hưởng vì thời tiết giá lạnh.Liên quan đến tình hình chính trị hiện tại, Tổng thống Yoon khẳng định các thế lực phản quốc đang nổi dậy, Hàn Quốc đang phải đối mặt với rủi ro từ cả các thế lực xâm phạm chủ quyền trong và ngoài nước cũng như các thế lực phản quốc. Ông Yoon tuyên bố sẽ cùng những người biểu tình chiến đấu đến cùng để bảo vệ Hàn Quốc; đồng thời nhấn mạnh nền dân chủ tự do, nơi mỗi người dân là chủ nhân thực sự chứ không phải quốc gia hay đảng phái, nhất định sẽ chiến thắng. Được biết, Tổng thống Yoon đã ký trực tiếp vào văn bản chứa thông điệp này và chuyển tới người phụ trách biểu tình.Trước đó, vào các ngày 1/1 năm 2023 và 2024, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã phát biểu chúc mừng năm mới từ Văn phòng Tổng thống. Tuy nhiên, trong ngày đầu năm mới của năm thứ ba kể từ khi nhậm chức, ông Yoon chỉ gửi lời chúc mừng năm mới đến những người ủng hộ mình từ nhà riêng trong tình trạng bị đình chỉ chức vụ. Việc Tổng thống Yoon gửi thông điệp sẽ chiến đấu tới cùng đến những người biểu tình phản đối luận tội đã cổ vũ tinh thần cho người tham gia, khiến cuộc biểu tình kéo dài đến đêm khuya.Những người ủng hộ Tổng thống Yoon từ ngày 31/12 đã tập trung trước nơi ở của ông và tổ chức biểu tình suốt đêm kể từ khi Tòa án ban lệnh bắt giam. Những người này nằm trên đường để chặn xe buýt của lực lượng cảnh sát cơ động hướng về nơi ở của ông Yoon hoặc ngăn cản cảnh sát cố gắng vào nơi ở của Tổng thống.Mặt khác, những người dân ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon cũng đã tập trung lại tại một con phố gần đó, cáo buộc ông Yoon kích động hỗn loạn bằng cách xúi giục những người ủng hộ ông và yêu cầu bắt giữ ông ngay lập tức.