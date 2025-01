Hàn Quốc rà soát khẩn đối sách an toàn của 11 hãng hàng không trong nước

Photo : YONHAP News

Theo Chính phủ và giới doanh nghiệp, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Địa chính và giao thông ngày 3/1 đã mở cuộc họp đối sách an toàn khẩn cấp với Giám đốc điều hành của 11 hãng hàng không nội địa, trong đó có Jeju Air, Korean Air và Asiana Airlines.Cuộc họp trên được diễn ra sau khi Bộ Địa chính và giao thông chỉ thị cho các hãng hàng không trong nước phải tăng cường đối sách an toàn đặc biệt sau vụ thảm họa máy bay của hãng Jeju Air đã cướp đi 179 sinh mạng hôm 29/12 năm ngoái.Ủy ban khắc phục sự cố trung ương sẽ tiến hành kiểm tra đặc biệt về đối sách tăng cường an toàn và tình hình thực hiện của các hãng hàng không. Cùng với đó, Ủy ban quyết định gia hạn thời gian tiến hành kiểm tra thêm một tuần cho tới ngày 10/1 đối với 6 hãng hàng không đang khai thác 101 máy bay Boeing B737-800, cùng chủng loại với chiếc máy bay gặp nạn.Ngoài việc xem xét dữ liệu về các sự cố liên quan tới động cơ và bánh đáp của máy bay, được phỏng đoán là nguyên nhân dẫn tới thảm họa vừa qua, Ủy ban sẽ tiến hành kiểm tra xem các hãng này đã tuân thủ thời gian bảo trì máy bay và có sử dụng phụ tùng bảo trì thích hợp hay không.