Tòa án Mỹ bắt đầu xét xử ông trùm tiền ảo Kwon Do-hyung

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực phía Nam New York ngày 31/12 (giờ địa phương) đã mở phiên tòa đầu tiên xét xử "ông trùm tiền ảo" Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh Do Kwon), người bị Tòa án Montenegro quyết định dẫn độ sang Mỹ.Ông Kwon bị cáo buộc đã gây ra vụ sụt giá thê thảm của hai đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST), khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới bị thiệt hại lên tới 40 tỷ USD vào năm 2022.Trình diện tại Tòa án, luật sư của ông Kwon khẳng định thân chủ của mình vô tội, không hề lừa đảo các nhà đầu tư. Ông Kwon đã đồng ý chịu giam giữ mà không xin bảo lãnh tại ngoại. Suốt phiên tòa, bị cáo Kwon không hề nói một lời nào, ngoài câu thừa nhận rằng ông có thể hiểu được tiếng Anh.Vào năm 2023, Viện Kiểm sát liên bang Nam New York đã truy tố ông Kwon 8 tội danh, trong đó có tội lừa đảo chứng khoán. Trong cáo trạng trình lên Tòa án cùng ngày, Viện Kiểm sát bổ sung thêm tội danh thông đồng rửa tiền. Cơ quan công tố Mỹ cho rằng sản phẩm của công ty Terraform Labs được ông này lập ra đã không hoạt động đúng như quảng cáo, mà được thao túng nhằm dụ dỗ nhà đầu tư.Bộ Tư pháp Mỹ cũng ra thông cáo báo chí cho biết trong trường hợp Tòa án công nhận tất cả các cáo buộc của Viện Kiểm sát đưa ra thì bị cáo Kwon có thể lĩnh án tối đa 130 năm tù.Ông Kwon này đã bị xử thua kiện trong vụ kiện của Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ, và thỏa thuận mức bồi thường là khoảng 4,5 tỷ USD.Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị phía Montenegro dẫn độ phạm nhân, và bản thân ông này cũng mong muốn được dẫn độ về nước, nhưng rốt cuộc ông trùm tiền ảo đã bị xét xử tại Mỹ. Phiên tòa tiếp theo với ông này sẽ diễn ra vào ngày 8/1 tới.