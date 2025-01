Số trẻ được khai sinh năm 2024 tại Hàn Quốc lần đầu tăng sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 3/12 công bố số trẻ được khai sinh tại Hàn Quốc trong năm 2024 là 242.334 trẻ, tăng 3,1% so với năm 2023. Đây là lần đầu sau 9 năm, số trẻ khai sinh tăng so với năm trước kể từ năm 2015. Trong đó, số bé trai đạt 123.923 trẻ, nhiều hơn 5.512 trẻ so với số bé gái (118.411 trẻ).Số người qua đời trong năm ngoái là 360.757 người, tăng 6.837 người (1,93%) so với năm 2023. Trong năm ngoái, dân số theo đăng ký chứng minh thư tại Hàn Quốc là 51.217.221 người, đà giảm 5 năm liên tiếp kể từ năm 2020. Trong đó, nữ giới là 25.718.897 người, nhiều hơn 220.573 người so với nam giới (25.498.324 người). Kể từ sau khi dân số nữ vượt qua dân số nam vào năm 2015, khoảng cách giữa dân số nữ và nam dường như ngày càng gia tăng.Độ tuổi bình quân của người Hàn trên đăng ký chứng minh thư là 45,3 tuổi, tăng 0,5 tuổi so với năm 2023 (44,8%), trong đó nữ giới là 46,5 tuổi, nhiều hơn nam giới 2,3 tuổi.Trong đó, dân số thuộc nhóm ngoài 50 tuổi đạt 8.706.470 người, chiếm 17%, tỷ lệ cao nhất. Sau đó tới nhóm ngoài 60 tuổi (15,27%), ngoài 40 tuổi (15,08%), trên 70 tuổi (12,94%), ngoài 30 tuổi (12,93%), ngoài 20 tuổi (11,63%), 10-19 tuổi (9,02%), dưới 10 tuổi (6,13%).Trợ lý Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Min-jae cho biết dù dân số Hàn Quốc đã giảm 5 năm liên tiếp nhưng việc số trẻ khai sinh tăng trở lại sau 9 năm là một tín hiệu thay đổi tích cực. Các ban ngành hữu quan cần hiệp lực để duy trì đà cải thiện tích cực này, đồng thời cải thiện môi trường chăm sóc giáo dục trẻ, lập phương án hỗ trợ đa phương diện cho các hộ gia đình.