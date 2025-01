Ủy ban Liên hợp quốc bác đề nghị cử nhân sự tham dự hội nghị quốc tế của Bắc Triều Tiên trong năm 2024

Photo : KBS News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 5/1 dẫn báo cáo hoạt động năm 2024 của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, do nước Chủ tịch Ủy ban năm ngoái là Thụy Sĩ công bố hôm 3/1.Theo báo cáo này, trong năm ngoái, Ủy ban đã tiến hành xem xét một đề nghị liên quan tới việc cho phép công dân Bắc Triều Tiên tham gia vào hội nghị quốc tế, chiếu theo Điều 11 Nghị quyết cấm vận miền Bắc số 2321.Sau quá trình xem xét, Ủy ban này đã thông báo cho cơ quan đề nghị rằng chưa thể đạt được nhất trí dựa trên những thông tin được cung cấp. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đã đề nghị Ủy ban cấm vận cho phép nhân sự nước này tham dự một hội nghị quốc tế, nhưng không được Ủy ban cấm vận đồng ý.Mặc dù không rõ nội dung của hội nghị này, nhưng xét theo Điều 11 trong Nghị quyết cấm vận số 2321 thì khả năng cao đây là một hội nghị ở lĩnh vực khoa học hoặc công nghệ. Điều khoản này trong nghị quyết được thông qua vào năm 2016 có nội dung cấm mọi hợp tác về khoa học, công nghệ với Bắc Triều Tiên, do lo ngại nước này có thể sử dụng công nghệ vào việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt.Năm 2018, Bắc Triều Tiên cũng định cử nhân sự tham dự hội nghị học thuật quốc tế của Văn phòng Liên hợp quốc về hoạt động vũ trụ (UNOOSA) nhưng không thành do vấp phải sự phản đối của Ủy ban cấm vận.