Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần đầu trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 6/1 công bố Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo, được phỏng đoán là tên lửa bội siêu thanh về vùng biển phía Đông. Tên lửa đã bay hơn 1.100 km rồi rơi xuống biển. Quân đội đang tiếp tục phân tích toàn diện các thông số cụ thể của tên lửa.Ban đầu, tên lửa được đánh giá là gắn động cơ tầm trung (tầm bắn 3.000-5.500 km), nhưng tầm bắn thực tế chỉ đạt được như trên. Có khả năng miền Bắc đã giảm tầm bắn của tên lửa bằng cách điều chỉnh lượng nhiên liệu, hoặc có khả năng không thể nắm bắt chính xác tầm bắn do đặc điểm bay thấp của tên lửa bội siêu thanh.Tên lửa lần này được phân tích là trông tương tự với tên lửa bội siêu thanh sử dụng nhiên liệu rắn mà miền Bắc đã phóng vào tháng 1 và tháng 4 năm ngoái. Có khả năng Bình Nhưỡng đã cải tiến tính năng tên lửa.Nếu đúng là tên lửa bội siêu thanh thì 1.100 km là khoảng cách xa nhất mà tên lửa bội siêu thanh của miền Bắc bay được cho tới nay. Nếu tên lửa phát huy tối đa tính năng của động cơ tầm trung thì sẽ có thể vươn tới tận đảo Guam thuộc Mỹ, nơi điều động các nguồn chiến đấu tiếp viện của Washington tới bán đảo Hàn Quốc trong tình huống khẩn cấp. Có thể Bình Nhưỡng đã giảm tầm bắn của tên lửa để vừa thể hiện năng lực tấn công vào đảo Guam, vừa kiềm chế Chính phủ mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đang tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng miền Bắc khiêu khích tiếp, đồng thời chia sẻ thông tin một cách chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản.Ngay sau vụ phóng, Văn phòng Tổng thống đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình an ninh dưới sự chủ trì của Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Yin Sung-hwan, chia sẻ thông tin tình hình và thảo luận về phương án đối phó. Văn phòng Tổng thống cho biết Chính phủ đang theo dõi sát sao các động thái của miền Bắc, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động khiêu khích nào của Bình Nhưỡng.Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của miền Bắc trong năm 2025, hai tháng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ngày 5/11 năm ngoái. Bắc Triều Tiên đã không thực hiện thêm vụ phóng nào kể từ sau khi ông Donald Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 6/11.Động thái khiêu khích lần này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa là ông Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/1, giữa lúc tình hình chính trị Hàn Quốc đang hỗn loạn do vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.