Việt Nam ba năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 6/1 công bố trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đạt 58,3 tỷ USD, tăng 9,1% và nhập khẩu đạt 28,4 tỷ USD​, tăng 9,6% so với năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương đạt 86,7 tỷ USD, tăng 9,2%.Quy mô thương mại của Hàn Quốc với Việt Nam xếp thứ 3 sau Trung Quốc (272,9 tỷ USD) và với Mỹ (199,9 tỷ USD), bằng 32% của Trung Quốc và 43% của Mỹ. Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam vượt Nhật Bản đứng trong Top 3 đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Quy mô thương mại Việt Nam năm ngoái tăng 9,3%, mức tăng nhanh nhất so với các đối tác thương mại chính khác như Mỹ (6,9%), Trung Quốc (1,9%), Nhật Bản (1,1%).Trong năm ngoái, cán cân thương mại với Việt Nam thặng dư 29,9 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD so với năm 2023, cao thứ hai sau Mỹ (55,7 tỷ USD). Vào năm 2022, Việt Nam từng vượt qua Mỹ trở thành nước có thặng dư thương mại lớn nhất của Hàn Quốc (34,2 tỷ USD), rồi sau đó hai năm liên tiếp đứng ở vị trí thứ hai.Quy mô thương mại và thặng dư thương mại tăng được phân tích là do sự phục hồi xuất khẩu chíp bán dẫn trong năm ngoái. Xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc trong năm 2024 đạt 129,2 tỷ USD, tăng 43,9% so với năm 2023. Trong đó, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu chíp bán dẫn lớn nhất của Hàn Quốc. Trong vòng từ tháng 1-11 năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn sang Việt Nam đạt 16,5 tỷ USD, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước.Thương mại Hàn-Việt tăng trưởng bùng nổ kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Quy mô thương mại song phương từng chỉ đạt 500 triệu USD vào thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao đã tăng gấp hơn 150 lần sau hơn 30 năm. Chủng loại mặt hàng cũng được mở rộng hơn, từ các mặt hàng sử dụng nhiều lao động như dệt may sang cả các mặt hàng giá trị gia tăng cao như chíp bán dẫn, thiết bị vô tuyến viễn thông.Đặc biệt, kể từ sau khi hai nước ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào năm 2014, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 2,5 lần, từ ngưỡng 30 tỷ USD lên 80 tỷ USD. Năm 2014, Việt Nam chỉ là đối tác thương mại thứ 8 của Hàn Quốc, nhưng sau đó đã lên vị trí thứ 4 vào năm 2015 và thứ 3 vào năm 2022.