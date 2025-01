Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cuối năm 2024 ghi nhận mức thấp nhất sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/1 công bố số liệu cho biết dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 12/2024 đạt 41,56 tỷ USD, tăng 210 triệu USD so với một tháng trước.BOK giải thích dự trữ ngoại hối tăng là do hiệu ứng cuối quý làm tăng số tiền gửi ngoại tệ của các cơ quan tài chính, thêm vào đó là lợi nhuận từ việc quản lý ngoại hối bất chấp giá trị quy đổi sang USD của các loại tiền tệ khác giảm do đồng đô-la Mỹ tăng giá cũng như các biện pháp giảm nhẹ sự biến động của thị trường ngoại hối.Các tổ chức tài chính như ngân hàng vào thời điểm cuối năm thường có khuynh hướng gửi tiền đô-la Mỹ đang sở hữu vào tài khoản tại BOK để đáp ứng tỷ lệ vốn tự có so với tài sản rủi ro theo tiêu chuẩn của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS). Khoản tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng trung ương được phân loại là tài sản an toàn giúp giảm thiểu tài sản rủi ro.Tuy nhiên, dự trữ ngoại hối tính đến cuối năm ngoái đã ghi nhận mức thấp nhất trong vòng 5 năm kể từ năm 2019. Xét theo tài sản, chứng khoán có giá và quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã giảm lần lượt 5,72 tỷ USD và 180 triệu USD. Ngược lại, tiền gửi tăng 6,09 tỷ USD. Dự trữ vàng giữ nguyên ở mức 4,79 tỷ USD do được ghi nhận theo giá mua vào thay vì giá thị trường.Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã giảm liên tiếp trong hai tháng 10 và 11 năm ngoái. Sang đầu tháng 12, vụ thiết quân luật đã đẩy tỷ giá hối đoái won-USD tăng mạnh, dẫn đến việc bán tháo đồng đô-la Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng dự trữ ngoại hối có thể tụt xuống dưới mức 400 tỷ USD.Quy mô dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính đến cuối tháng 11 đạt 415,4 tỷ USD, xếp thứ 9 thế giới. Trung Quốc dẫn đầu về quy mô dự trữ ngoại hối với 3.265,9 tỷ USD; theo sau đó lần lượt là Nhật Bản với 1.239 tỷ USD, Thụy Sĩ là 925,1 tỷ USD và Ấn Độ 659,4 tỷ USD.