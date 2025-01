Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa bội siêu thanh kiểu mới

Photo : YONHAP News

Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 7/1 đưa tin cho biết quân đội nước này một ngày trước đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung bội siêu thanh kiểu mới, dưới sự giám sát và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Tên lửa được phóng từ vùng ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng về phía Đông Bắc. Đầu đạn lướt của tên lửa đã bay với tốc độ gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Tên lửa đạt độ cao tối đa 99,8 km, tầm bắn 1.500 km theo quỹ đạo định sẵn và rơi chính xác xuống vùng mục tiêu giả định ở hải phận quốc tế trên vùng biển phía Đông.Đặc biệt, tờ báo miền Bắc nhấn mạnh rằng phần thân động cơ của tên lửa được chế tạo bằng vật liệu composite sợi carbon mới, cũng như hệ thống điều khiển bay và dẫn đường được áp dụng phương thức mới nhưng không tiết lộ cụ thể các công nghệ này.Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố chỉ một số ít quốc gia trên thế giới sở hữu hệ thống vũ khí như tên lửa tầm trung bội siêu thanh. Ông Kim nhấn mạnh mục tiêu của Bắc Triều Tiên là nâng cao năng lực răn đe chiến tranh hạt nhân bằng hệ thống vũ khí mà bất cứ ai cũng không thể đối phó được. Chủ tịch miền Bắc khẳng định tên lửa này không dùng để tấn công mà nhằm mục đích tự vệ, nhưng có thể xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ nào và gây ra đòn tấn công quân sự nghiêm trọng.Quân đội Hàn Quốc hiện đang tiến hành phân tích chính xác tên lửa lần này của miền Bắc với nhận định đây là tên lửa bội siêu thanh.Trong năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng đã ba lần phóng thử nghiệm tên lửa bội siêu thanh kiểu mới nhưng thất bại vì tầm bắn ngắn hoặc phát nổ trên không. Nếu thông tin truyền thông miền Bắc đưa là đúng sự thật thì nước này đã đạt được tiến triển về mặt kỹ thuật so với các vụ phóng trong năm ngoái.Ngay sau vụ phóng của Bắc Triều Tiên trong ngày 6/1, ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung lên án động thái khiêu khích của miền Bắc, nhấn mạnh hành động này vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định trên bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế. Ba nước khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ khả năng Bắc Triều Tiên thực hiện thêm các hành động khiêu khích trong tương lai, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đối phó với các mối đe dọa của miền Bắc dựa trên mối quan hệ đồng minh vững chắc Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.