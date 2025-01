Các nghị sĩ đảng cầm quyền và đối lập tranh cãi gay gắt tại Ủy ban đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật của Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ủy ban đặc biệt của Quốc hội nhằm điều tra làm sáng tỏ cáo buộc tội nổi loạn thông qua tuyên bố thiết quân luật của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk Yeol sáng ngày 7/1 đã tổ chức cuộc họp toàn thể lần thứ hai. Tại đây, Chính giới đã tranh cãi gay gắt về tên gọi của Ủy ban cũng như danh sách người làm chứng của các cơ quan.Nghị sĩ Lim Jong-deuk của đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân nhắc đến việc nghị sĩ Jung Chung-rae của đảng Dân chủ đồng hành, Trưởng nhóm xúc tiến luận tội Tổng thống Yoon của Quốc hội, đã xóa bỏ nội dung "tội nổi loạn" trong lý do luận tội Tổng thống. Ông Lim cho rằng trọng tâm của vụ việc lần này là tội nổi loạn nên nếu xóa nội dung này thì cần phải thảo luận lại tên, mục đích, đối tượng điều tra của Ủy ban.Nghị sĩ Ju Jin-woo của đảng cầm quyền cũng nêu nghi vấn rằng có sự thông đồng nào đó giữa hội đồng xét xử và nghị sĩ Jung Cheong-rae, nghi ngờ về tính hợp pháp và chính đáng của việc luận tội. Nghị sĩ Park Jun-tae của đảng này chỉ ra rằng nếu Tòa án Hiến pháp không phán xét về tội nổi loạn thì có nghĩa là không công nhận tội danh này.Trong khi đó, nghị sĩ Baek Hye-ryun của đảng đối lập Dân chủ đồng hành phản đối, khẳng định không phải xóa bỏ tội nổi loạn mà điều chỉnh hành vi nổi loạn theo khuôn khổ của Hiến pháp. Đảng đối lập xem đề xuất thay đổi tên gọi của Ủy ban đặc biệt của Quốc hội là hành vi cảnh trở hoạt động của Ủy ban.Nghị sĩ Choo Mi-ae của đảng đối lập cũng nhấn mạnh nhiệm vụ của Tòa án Hiến pháp là phán xét xem liệu có hành vi nào vi phạm nguyên tắc Hiến pháp hay không. Bà cho rằng tội nổi loạn phải được xử lý tương tự các vụ xét xử hình sự.Bên cạnh đó, trong cuộc họp cùng ngày, Ủy ban đã biểu quyết thông qua danh sách 173 nhân chứng, trong đó bao gồm cả Thủ tướng Han Duck-soo, Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Choi Sang-mok, Chánh Văn hòng Tổng thống Chung Jin-suk, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Shin Won-sik.Ủy ban đặc biệt dự kiến sẽ nghe báo cáo từ Bộ Quốc phòng và quân đội trong ngày 14/1; từ Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng, Bộ Hành chính và an toàn trong ngày 15/1; và tổ chức ba phiên chất vấn trong ngày 22/1, 4 và 6/2. Ủy ban cũng có kế hoạch điều tra hiện trường trong ngày 21/1 và 5/2.