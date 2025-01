Hàn Quốc tuyên bố đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok trong cuộc họp Nội các đầu năm mới ngày 7/1 khẳng định sẽ đối phó quyết liệt với các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, dựa trên nền tảng đồng minh vững chắc Hàn-Mỹ.Ông Choi nhấn mạnh động thái phóng tên lửa của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh bán đảo Hàn Quốc và thế giới. Theo đó, ông chỉ thị Bộ Quốc phòng phải xác định tinh thần cho các tổ chức quân đội, chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các động thái khiêu khích thêm của Bình Nhưỡng để đảm bảo an ninh vững chắc.Mặt khác, Quyền Tổng thống Choi từ ngày 8/1 sẽ nghe báo cáo công tác trong năm mới của các ban ngành. Ông nhấn mạnh báo cáo công tác năm nay cần khác biệt hoàn toàn so với các báo cáo công tác thông thường, từ tính cấp bách, giải pháp cho đến tốc độ triển khai. Hàn Quốc cần phải dốc toàn lực để ứng phó khủng hoảng phù hợp với các tình huống khẩn cấp. Ngoài ra, thông qua đợt báo cáo công tác lần này, cần phải xóa bỏ lo ngại về tín nhiệm quốc gia và những thay đổi trong trật tự thương mại quốc tế liên quan đến chính quyền mới của Mỹ.Quyền Tổng thống Cho khẳng định hiện tại là thời kỳ chuyển đổi trật tự thế giới trước thềm Chính phủ mới của Mỹ ra mắt, nên cần thiết phải phát huy năng lực ngoại giao của quốc gia. Ông đề nghị các bộ ngành hữu quan mà trọng tâm là Bộ Ngoại giao phải đập tan hoàn toàn những lo ngại của quốc tế về tình hình chính trị bất ổn hiện nay của Hàn Quốc.Về kinh tế, ông Choi nhấn mạnh Chính phủ phải huy động toàn bộ nguồn lực, các ban ngành cũng cần nhanh chóng giải ngân ngay lập tức ngân sách cần thiết để tập trung phục hồi kinh tế dân sinh.