Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc nhất trí chỉ định ngày 27/1 là ngày nghỉ lễ tạm thời

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân ngày 8/1 đã tổ chức cuộc họp cấp cao giữa hai bên nhằm ổn định tình hình kinh tế khẩn cấp, nhất trí chỉ định ngày 27/1, một ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, là ngày nghỉ lễ tạm thời.Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Sức mạnh quốc dân Kim Sang-hoon giải thích quyết định này có thể góp phần thúc đẩy du lịch, kích thích tiêu dùng nội địa, mang lại thời gian nghỉ ngơi cho người dân và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc kéo dài kỳ nghỉ lễ cũng sẽ giúp phân tán lưu lượng giao thông.Nếu ngày 27/1 được chỉ định là ngày nghỉ lễ tạm thời, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới sẽ kéo dài 6 ngày, từ 25-30/1 (bao gồm cả hai ngày nghỉ cuối tuần). Trong trường hợp người lao động xin nghỉ phép cả ngày 31/1, kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến 9 ngày, giúp thúc đẩy du lịch nội địa, mua sắm và gia tăng tâm lý tiêu dùng.Gần đây, tâm lý tiêu dùng giảm mạnh do bất ổn chính trị từ vụ thiết quân luật và luận tội. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết chỉ số tâm lý tiêu dùng (CCSI) tháng 12 năm ngoái đạt 88,4 điểm, giảm 12,3 điểm so với một tháng trước, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2020 (giảm 18,3 điểm), thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19. Thêm vào đó, thảm họa máy bay Jeju Air ngày 29/12 vừa qua cũng khiến người dân dành thời gian tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng, không khí tiễn năm cũ chào năm mới đã diễn ra một cách trầm lắng.Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả khảo sát nào chứng minh được hiệu quả kích thích tiêu dùng từ các ngày nghỉ tạm thời. Một số ý kiến phản đối cho rằng đây chỉ là việc tiêu trước tiền của tương lai, nên sẽ mang lại hiệu quả không đáng kể. Bên cạnh đó, tranh cãi về phân biệt đối xử cũng có thể lặp lại, vì nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay tiểu thương thường khó được nghỉ lễ. Ngày nghỉ lễ tạm thời sẽ được chỉ định chính thức sau khi được Nội các thẩm định và thông qua.Mặt khác, trong buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban chính sách của đảng cầm quyền Kim Sang-hoon cho biết trong cuộc họp, đảng và Chính phủ cũng đã nhất trí phối hợp dồn toàn lực để giảm thiểu tối đa những tác động từ chính sách thuế quan mà Chính phủ mới của Mỹ đang xúc tiến trong vòng 100 ngày kể từ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhậm chức.Đầu tiên, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp về các vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại mỗi tuần dưới sự chủ trì của Quyền Tổng thống kiêm Thứ trưởng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Choi Sang-mok, để lập chiến lược ứng phó với các vấn đề liên quan tới thuế quan phổ biến và Luật giảm lạm phát (IRA) của Washington.Cùng với đó, hai bên cũng nhất trí mở rộng toàn diện Ủy ban Thương mại, cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại, và triển khai quỹ chuỗi cung ứng quy mô 10.000 tỷ won (6,87 tỷ USD); đồng thời duy trì ổn định thị trường ngoại hối trong hai tháng đầu năm để giảm nhẹ tâm lý bất an.