Tòa án Hàn Quốc một lần nữa ban lệnh bắt giữ điều tra Tổng thống Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Tây Seoul ngày 7/1 đã một lần nữa ban lệnh bắt giữ điều tra đối với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, chỉ một ngày sau khi Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng (CIO) đề nghị Tòa án gia hạn lệnh bắt Tổng thống do lệnh được ban trước đó vào ngày 31/12 hết hạn.Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng không công bố lý do Tòa án ban lệnh bắt giữ cũng như hiệu lực của lệnh này, song có vẻ Tòa án đã cân nhắc đến việc đây là lệnh đã từng ban trước đó và Tổng thống Yoon vẫn đang từ chối chấp hành điều tra và lệnh bắt giữ.Như vậy, Nhóm điều tra chung về vụ thiết quân luật của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao và Cơ quan Điều tra quốc gia thuộc Cảnh sát dự kiến sẽ tiếp tục nỗ lực thực thi lệnh bắt giữ đối với ông Yoon. Nhóm điều tra chung đã cân nhắc thời điểm và cách thức thực thi lệnh bắt Tổng thống sau thất bại trong việc thi hành lệnh này vào ngày 3/1 do bị Phòng Cảnh vệ Tổng thống cản trở.Đặc biệt, Nhóm điều tra chung đang thảo luận về quy mô huy động nhân lực khi thực thi lệnh bắt lần hai dựa theo lộ trình tiếp cận nơi ở của Tổng thống Yoon xác định được khi thực thi lệnh bắt lần đầu. Tuy nhiên, Phòng Cảnh vệ Tổng thống khả năng cao vẫn sẽ tiếp tục ngăn chặn như lần trước.Giám đốc CIO Oh Dong-won ngày 7/1 đã trình diện tại Quốc hội, khẳng định sẽ chuẩn bị một cách triệt để trên tinh thần đây sẽ lần cuối cùng thực thi lệnh bắt Tổng thống.Về phần mình, đội ngũ luật sư của Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 8/1 đã mở buổi họp báo, tuyên bố sẽ giữ lập trường không chấp nhận cuộc điều tra được tiến hành dựa trên lệnh bắt giữ không có hiệu lực. Tuy nhiên, để tránh gây bất tiện đối với với người dân và để các công chức không phải chịu sự hy sinh, Tổng thống Yoon sẽ sẵn sàng chấp nhận các quy trình tại Tòa án.Các luật sư của ông Yoon nhấn mạnh không thể chấp nhận lệnh bắt giữ do Tòa án khu vực Tây Seoul ban vì nơi này không có thẩm quyền đối với Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, mà Tổng thống sẽ chấp nhận nếu Tòa án khu vực trung Seoul, nơi có thẩm quyền đối với Cơ quan điều tra, ban lệnh bắt giữ.