Cán cân vãng lai của Hàn Quốc tháng 11/2024 thặng dư 9,3 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/1 công bố thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế tháng 11 năm ngoái. Trong đó, cán cân vãng lai thặng dư 9,3 tỷ USD, duy trì đà thặng dư 7 tháng liên tiếp. Quy mô thặng dư tháng 11 giảm khoảng 500 triệu USD so với tháng 10, nhưng tăng so với cùng kỳ năm 2023 (3,89 tỷ USD).Cán cân vãng lai lũy kế 11 tháng đầu năm 2024 thặng dư 83,54 tỷ USD, tăng 55,47 tỷ USD so với cùng kỳ 2023. Chưa tính thống kê tháng 12, quy mô thặng dư cả năm hiện còn thiếu 6,46 tỷ USD so với mục tiêu của BOK.Trong tháng 11, cán cân hàng hóa thặng dư 9,75 tỷ USD, đà thặng dư 20 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái. Quy mô thặng dư tăng 1,6 tỷ USD so với tháng 10. Trong đó, xuất khẩu đạt 57,1 tỷ USD, tăng 1,2%, mức tăng thấp hơn so với tháng 10 (4%) và so với cùng kỳ năm ngoái (6,7%). Xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 29,8%; thiết bị thông tin, viễn thông tăng 8,5%; thép tăng 0,8%. Xét theo thị trường, xuất khẩu sang khu vực Đông Nam Á tăng 9,1%.Tuy nhiên, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ giảm 18,6%, ô tô giảm 14,1%, máy móc và máy móc chính xác giảm 12,5%. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 5,2%, Nhật Bản giảm 2,4%, Trung Quốc giảm 0,7%.Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 đạt 47,35 tỷ USD, giảm 4,4%, chủ yếu do nhập khẩu nguyên vật liệu giảm tới 10,2%. Trong đó chế phẩm dầu mỏ giảm 19,4%, hóa chất giảm 17,2%, dầu thô giảm 16,8%, than đá giảm 12,5%.Nhập khẩu hàng tiêu dùng cũng giảm 6,3%, như ô tô giảm 30,9%, ngũ cốc giảm 10,2%. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa vốn tăng 11,3%, trong đó máy móc sản xuất chíp bán dẫn tăng 77,4%, chíp bán dẫn tăng 24,5%.Cán cân dịch vụ thâm hụt 2,09 tỷ USD, tăng so với tháng 10 (1,73 tỷ USD) nhưng giảm so với cùng kỳ năm trước (2,21 tỷ USD). Cụ thể, cán cân du lịch thâm hụt 760 triệu USD, tăng so với tháng 10 (480 triệu USD), được BOK giải thích là do hết hiệu ứng từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc.Cán cân thu nhập sơ cấp (thu nhập từ tiền lương, cổ tức, lãi) thặng dư 1,94 tỷ USD, giảm so với tháng 10 (3,45 tỷ USD). Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ nợ) tăng thêm 9,76 tỷ USD trong tháng 11. Đầu tư của người Hàn ra nước ngoài tăng thêm 2,84 tỷ USD, đầu tư của người nước ngoài trong nước giảm 1 triệu USD.Đầu tư chứng khoán của người Hàn ra nước ngoài tăng 390 triệu USD (chủ yếu là trái phiếu), trong khi đầu tư chứng khoán của người nước ngoài ở trong nước (chủ yếu là cổ phiếu) giảm 2,12 tỷ USD.