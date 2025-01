Bộ Địa chính Hàn Quốc rút hai quan chức trong Ủy ban điều tra thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 7/1, Bộ trưởng Địa chính và giao thông Hàn Quốc Park Sang-woo đã tuyên bố về việc rút hai quan chức khỏi Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt, cơ quan phụ trách điều tra về thảm họa máy bay Jeju Air.Quyết định trên xuất phát từ nhận định rằng việc để quan chức hoặc cựu quan chức của Bộ Địa chính, nơi chịu trách nhiệm về vụ tai nạn gây thương vong lớn xảy ra cuối năm ngoái, tham gia vào quá trình điều tra là không thích hợp.Vị trí Chủ tịch của Ủy ban nói trên là cựu Chánh Văn phòng Giao thông hàng không của Bộ Địa chính, trong khi vị trí ủy viên thường trực là Chánh Văn phòng Chính sách hàng không đương chức. Bộ trưởng Park cho biết Chủ tịch Ủy ban đã xin từ chức, còn Bộ Địa chính sẽ loại Chánh Văn phòng Chính sách hàng không khỏi nghiệp vụ điều tra thảm họa lần này. Đặc biệt, ông Park cũng để ngỏ khả năng bản thân mình sẽ từ chức Bộ trưởng.Bộ Địa chính cho biết việc điều tra trực tiếp đang được các điều tra viên tại hiện trường tai nạn thực hiện nên quá trình điều tra sẽ không bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, một trong số các ủy viên không thường trực sẽ đóng vai trò Quyền Chủ tịch của Ủy ban.Ngoài ra, Bộ Địa chính giao thông lần đầu xác nhận chính thức về việc máy bay của Jeju Air đã va chạm với chim vào thời điểm xảy ra tai nạn. Trong quá trình điều tra đã phát hiện được lông chim ở một bên động cơ của máy bay, nhưng cần đợi thêm kết quả điều tra để xem có xảy ra va chạm với cả hai bên động cơ hay không.Tuy nhiên, Bộ Địa chính vẫn khẳng định bức tường bê tông đỡ đài chỉ hướng máy bay hạ cánh (localizer) đáp ứng đúng quy định. Bức tường này đang bị chỉ ra là nguyên nhân làm gia tăng thiệt hại của vụ tai nạn.Bộ Địa chính viện dẫn quy định của Cục Hàng không Mỹ, đó là đài chỉ hướng không bao gồm trong Khu vực an toàn đường băng, nơi mọi kết cấu phải được thiết kế sao cho dễ bị phá vỡ. Tuy nhiên, cơ quan này thừa nhận chưa đảm bảo đầy đủ về tính an toàn, công bố sẽ tìm kiếm phương án sửa đổi.Giới chuyên gia thì bác bỏ giải thích trên của Bộ, dẫn quy định của Cơ quan Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) hay thông báo của chính Bộ Địa chính và giao thông, đều có nội dung rằng khu vực an toàn đường băng có bao gồm cả đài chỉ hướng. Quy định của Cục Hàng không Mỹ chỉ là một hạng mục tham khảo.